Simona (†28) umírala před očima své lásky! Návrat z koupačky skončil tragicky

Tak moc se milovali, ale osud jim nepřál. Simona (†28) s Pepou (37) spolu chtěli strávit celý život, ale jejich lásku ukončila obrovská tragédie. Když se vraceli v pondělí vpodvečer domů do Dolních Věstěnic z koupaliště, jejich auto se srazilo s kamionem.

Tragická nehoda s ještě tragičtějším koncem se stala ve slovenské obci Nitrica. Strážci zákona uvedli, že Simona, která vůz řídila, přejela do protisměru, kde se srazila s protijedoucím kamionem. Bouračka měla fatální následky. Mladá žena na místě zemřela, její partner, který viděl její smrt, leží s četnými zraněními a zlomeným srdcem v bojnické nemocnici.

Simona přejela do protisměru

„K dopravní nehodě mělo dojít tak, že 28letá řidička jedoucí v autě značky Audi A4 ve směru z Horních Věstenic do Nováků z doposud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se srazila s protijedoucím nákladním autem,“ řekl trenčínský krajský policejní mluvčí Pavol Kudlička. Simoně už bohužel nebylo pomoci. Dívku (†14) zabili injekcí jedu do srdce: Její poslední snímek vypovídá o neskutečném utrpení v Osvětimi

Pepovým rodičům se o tom, co se stalo, mluví špatně. Jsou však vděční za to, že syn strašlivou nehodu přežil. „Je nám samozřejmě velmi líto, že Simona zemřela. Podle toho, co nám syn řekl, jeli oba dva z koupaliště. Auto patřilo mému synovi, ale řídit ho dal své partnerce Simoně. Ještě říkal, že je velmi unavený a usíná,“ řekla Jozefova máma (63).

Oba byli velmi unavení

I Simonu však zmáhala únava. Smutnou novinu se Pepovi rodiče dozvěděli od známých. „Hned jsem tam utíkala. Ještě vnučka mi říká, že babi, toto je auto mého otce, když viděla fotky na sociální síti. Je to pro nás strašná tragédie. Já jsem onkologickou pacientkou a můj manžel je po dvou infarktech,“ smutnila dále. Monika (†38) zemřela po banální hádce s manželem. Zůstaly po ní děti Emma (4) a Karlík (7)

„Pepa má zlomená žebra, koleno a je v bojnické nemocnici. Věřím, že se brzy uzdraví,“ uzavřela s nadějí matka Pepy. Velkou oporou je celé rodině vnučka Emma, která chodí do šesté třídy. „Můj táta to zvládne a já budu stát při něm nejvíc, jak dokážu,“ prohlásila velkoryse Jozefova dcera.