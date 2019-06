Velký přehled rybníků a koupališť: Kam vyrazit a kde se vodě raději vyhnout?

Rekreanti mohou využít všechna přírodní koupaliště v Ústeckém kraji sledovaná hygieniky bez obav. Horší průhlednost vody je na jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku a v rybníku Chabařovice nedaleko Ústí nad Labem.

Sezona už začala na Děčínsku ve Velkém Šenově a Jetřichovicích, kde je voda vhodná ke koupání.

Čistá voda zůstává v přírodním koupališti v Oseku u Duchcova, v jezeře Milada, které je největší na Ústecku, nebo na Barboře u Teplic. Bez potíží se lidé mohou osvěžit také v zatopených dolech Benedikt a Matylda u Mostu, v Chlumci na Ústecku. V Kamencovém jezeře u Chomutova je voda průhledná do 1,3 metru, na Chomutovsku v Prunéřově do 1,4 metru a ve Vysoké Peci do 1,6 metru, v Nechranické přehradě do čtyř metrů.