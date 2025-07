Dinosaurus v Libuši? Metro D se baví na vlastní účet! Vždyť se tady nenašla ani kost!

Pražské metro D sice ještě jezdí jen v plánech, ale už teď se tu rýsuje jeden opravdu »prehistorický« stavební projekt! Po stanicích Pankrác, Olbrachtova a dalších teď dostala finální výtvarnou podobu i stanice Libuš. A víte, co tam bude vévodit? Obří dinosauří socha! Má trčet i ze stropu. Jenže má to háček…

Víte o tom, že v Libuši se nikdy v životě nenašla ani dinosauří kostička! Městská část Prahy, jejíž historie sahá až do středověku, se proslavila leda tak tím, že se tu pásly husy. Tehdy to byla doslova husarská obec, kde se husy chovaly ve velkém pro pražský i zahraniční trh. A teď, panečku,… Dinosaurus!

„Pražané se mohou těšit na výzdobu stanice, která zaručeně vzbudí pozornost. Mladí výtvarníci ji totiž pojali jako prostor pro zaznamenání novodobých mýtů. Tuhle hravost mytické jeskyně pak ještě víc podpoří obrovská dinosauří socha provokativně trčící ze stropu stanice. Je to zkrátka zase něco nového, nezvyklého. Což je skvělé. Jsem moc rád, že se ve výzdobě metra promítne energie mladé generace,“ řekl náměstek primátora a předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib (44, Piráti).

Podpoří to hravost Zatímco někteří možná očekávali umělecké dílo inspirované tradicemi, vybrán byl návrh, který se rozhodl pro jinou cestu. Autoři Julius Reichel, Roman Výborný a nizozemský malíř Roel Jeroen van der Linden přinesli do metra něco, co má podle jejich slov podpořit »hravost a mytickou jeskyni«.

Staré i nové příběhy Návrh počítá s kombinací frézovaných kreseb a soch inspirovaných novodobými mýty. „Do obkladových desek se budou vyrývat jedinečné reliéfy na motivy starých i nových příběhů. Samotné obrazy navíc výtvarníci plánují tvořit na náměty místních obyvatel,“ řekl Hřib.

Kdo stojí za dinosaurem?

O vítězi rozhodla porota vedená architektem a umělcem Davidem Vávrou. Mytický a současně minimalistický návrh vytvořil Julius Reichel (44), umělec zabývající se tvorbou objektů a malbou. „S ním se na návrhu podíleli Roman Výborný, malíř, umělec a nizozemský malíř Roel Jeroen van der Linden žijící v ČR,“ doplnil Šabík.

„Řešení prostupuje z nástupiště až na povrch nového náměstí, čímž ke svezení metrem přímo láká,“ dodává architektka Anna Švarc.

Komplikovaný Pankrác Aktuálně se staví první úsek Pankrác D – Olbrachtova včetně stanic. „Úsek je nejkomplikovanější vzhledem k budování přestupů na linku C, křižování stávající tratě C v některých místech pouze ve vzdálenosti 4 metry, křižování hlavního vodovodního přivaděče ze Želivky, kolektorů a dalších páteřních inženýrských sítí,“ říká Daniel Šabík.

Další stanice? Čeká se na úředníky

Kdy se dočkáme dalších stanic, jako je Nádraží Krč, Nemocnice Krč nebo Nové Dvory? Stavba by prý měla trvat 6 let. DPP už v červnu 2022 vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele, ale proces se vleče kvůli sporům.

„DPP podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS z letošního března posuzuje všechny kvalifikace a reference obou zbylých uchazečů a znovu rozhodne o vítězi,“ říká Šabík.

Pankrác? Do roka!

Kvůli stavbě linky D, je nyní na lince C zavřena stanice Pankrác „Práce by měly být dokončeny 6. ledna a aktuálně jsme zhruba v polovině,“ říká Šabík podle kterého práce probíhají podle plánu a navíc by se mohl termín i zkrátit.

