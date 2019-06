K tragédii se schylovalo minulou středu ve spodním ze dvou bazénů, které se na koupališti nacházejí. „Bratranec si všimnul, že je něco pod vodou. Skočil jsem tam a našel bezvládné tělíčko. Začal jsem do něj bouchat, jestli bude nějak reagovat. Nereagovalo. Rychle jsme ho vytáhli z vody,“ uvedl Petr (11).



Kluci okamžitě ztropili povyk, na který bleskově reagoval plavčík Tomáš Hroník (22) z Žeravic. Okamžitě mu na pomoc přispěchal policista v civilu David Fiala (45) z Veselí nad Moravou. Společně dávali dívence první pomoc.



délka: 00:45 Video Pětice chlapců, plavčík a policista zachránili ve Veselí nad Moravou dívku před utonutím. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Kurz se vyplatil

„Bylo to poprvé, co jsem zachraňoval někomu život. Loni jsem absolvoval kurz první pomoci a nyní mi přišel k užitku,“ kvitoval mladý plavčík. Oba muži se výrazně postarali o záchranu holčičky, kterou o chvíli později přepravil vrtulník do Dětské nemocnice v Brně.



„Oba odvedli profesionální výkon, což vedlo k záchraně života. Moc si ceníme postoje, který zachránci projevili,“ ocenila oba muže mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.



Plavčíka přitom jen o dva dny později čekala další ošemetná situace. „V pátek malý kluk upadl na toboganu a hlavou narazil do schodů. Roztrhl si čelo a dost mu to krvácelo. Zalepili jsme to a zavolali záchranku. Někdy se zkrátka nic neděje, někdy je toho naopak až moc,“ komentoval situaci plavčík.

Odměna od města

Radnice ve Veselí nad Moravou ocenila oba zachránce pamětními dary a zápisem do Pamětní knihy Veselí nad Moravou. Pětice žáků Církevní základní školy z Veselí nad Moravou má nyní šest týdnů bezplatný vstup na koupaliště a zdarma má i návštěvu kina, a to až do konce roku.