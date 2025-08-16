Hasiči zachraňovali lidi ze střechy: V Duchcově hořel bytový dům

Požár bytového domu v Duchcově.
Požár bytového domu v Duchcově.  (Autor: HZS Ústeckého kraje)
Aktualizováno -
16. srpna 2025
22:45
Autor: ČTK, rix - 
16. srpna 2025
21:28

V Duchcově na Teplicku v ulici Svatopluka Čecha hořela střecha třípatrového bytového domu. Hasiči evakuovali 11 obyvatel, některé z okolních domů i za pomoci žebříku. Již mají situaci pod kontrolou.

K zásahu se sjelo sedm hasičských jednotek, odhadem asi 50 hasičů. Informoval o tom mluvčí krajského hasičského sboru Petr Pelikus. Hasiči bojovali s plameny zevnitř. O události dostali hlášení ve 20:49, lokalizaci ohlásili ve 21:10. 

Témata:
bytstřechapožárhasičiTepliceDuchcov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud