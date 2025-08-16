Hasiči zachraňovali lidi ze střechy: V Duchcově hořel bytový dům
V Duchcově na Teplicku v ulici Svatopluka Čecha hořela střecha třípatrového bytového domu. Hasiči evakuovali 11 obyvatel, některé z okolních domů i za pomoci žebříku. Již mají situaci pod kontrolou.
K zásahu se sjelo sedm hasičských jednotek, odhadem asi 50 hasičů. Informoval o tom mluvčí krajského hasičského sboru Petr Pelikus. Hasiči bojovali s plameny zevnitř. O události dostali hlášení ve 20:49, lokalizaci ohlásili ve 21:10.
