Otřesné podmínky na táboře pro děti: Málo jídla a pití, zesměšňování a urážky! Případ řeší úřady
K večeři jen suché brambory, nedostatek vody, málo lůžek, zesměšňování a narážky na sexuální orientaci. Tak vypadaly podle svědectví bývalých vedoucích tábory pro děti z dětských domovů v areálu na Berounsku. Případ nyní řeší i ombudsman Ministerstva školství.
Michal Š. pořádá v rámci neziskové organizace Dětské tábory ZARU, primárně pro děti z dětských domovů, ke kterým život nebyl povětšinou moc přívětivý. Jak ale ukazují nejnovější informace, na táborech organizovaných Michalem Š. děti často nenašly pobavení a únik od reality všedních dní. Místo toho na ně čekal hlad, urážky a nadávky na jejich sexuální orientaci!
Vylizování talířů a hledání zbytku jídla
Na celý případ upozornila na sociální síti influencerka Zdeňka Šíp Staňková, která spravuje profil Děti jsou taky lidi. Ve videu zmínila například svědectví bývalých zaměstnankyň tábora. „Řešili jsme dvě děvčata ve věku dvanáct a čtrnáct let, která byla jedním z táborových vedoucích, kterému bylo cca 40 let, sexuálně napadena. Dívky byly opilé. Muž byl pravomocně odsouzen a shledán vinným. Tábory fungují ale dál,“ svěřila se jedna z žen.
„Letos v červenci 2025 jsem se táborů ZARU zúčastnila jako oddílový vedoucí. Vše, co bylo zmíněno ve videu, mohu jen potvrdit. Malé porce jídla jak dětem, tak i nám, někteří z nás dětem potají dávali své jídlo, které jsme si přivezly ze zásob z domu. Vylizování talířů, hledání zbytků, kdekoli se dá. A když na to upozornila zdravotnice, byla veřejně ztrapněna a označena za děcko před celým táborem,“ napsala pod video influencerky Markéta, která působila jako jedna z táborových vedoucích.
Instruktorka: Sama jsem na táboře brečela
Nebyla bohužel sama, kdo měl podobnou zkušenost s tábory neziskové organizace ZARU. S otřesným zážitkem se na sociální síti svěřila i jedna z dívek, která se jedné z letních akcí zúčastnila jako instruktorka.
„Na táboře jsem párkrát i brečela, protože mi bylo vyhrožováno vyhazovem, takže jsem musela být potichu a jen přikyvovat a plnit příkazy pana Š... Ale potom jsme to hned začali řešit. Jsem moc vděčná, že jsme se všichni vedoucí a instruktoři z prvního turnusu spojili a šli do toho společně, hlavně kvůli dětem,“ popsala Natálie. Byla jednou z těch, kdo o hrozném jednání na dětských táborech neziskové organizace ZARU informoval i ombudsmana pro ústavní a ochrannou výchovu Štěpána Jílka a předala mu sérií důkazů.
Ukončete s tábory spolupráci, radí ombudsman
Ombudsman nyní více než 200 dětským domovům spolupráci s organizátorem táborů nedoporučuje. „Z uvedených důvodů Vám doporučuji dále nevysílat děti na akce pořádané panem Š. a jeho společnostmi a ukončit s nimi spolupráci,“ stojí ve zprávě. V té jsou i přepisy zvukových nahrávek, kde je zaznamenáno alarmující jednaní Michala Š.
Ten měl vůči dětem, ale i vedoucím používat hrubé urážky a nadávky. Z nahrávek je také patrné, že měl Michal Š. děti ztrapňovat a před nastoupenými táborníky explicitně rozebírat jejich sexuální orientaci. Ombudsman Jílka ve zprávě také popisuje, jak probíhaly na táboře „stezky odvahy“. Mnoho dětí bylo dle něj strašeno do takové míry, že upadaly do panických atak a hysterického breku.
Dětské tábory, které se letos konaly v Chrustenicích na Berounsku, řešili i místní, kteří si na Michala Š. stěžovali i u samotného starosty Radomila Urbana. „Kvůli hluku, kdy je pořád slyšet megafon. Prý proto, aby ty děti umravnili,“ řekl.
Ombudsman: Trestní oznámení je v procesu
Z některých vyjádření samotného Michala Š. na nahrávkách zůstává rozum stát. „Klidně těm děckám řekněte, ať napíšou domů. Komu si budou stěžovat? Rodičům? Vždyť oni nemají rodiče,“ řekl jedné z pracovnic tábora, která upozornila na nevhodné chování vůči dětem.
Veškerá obvinění Michal Š. popírá. „K těm přepisům od pana ombudsmana, to říkám upřímně, že jsem řekl vulgární slovo. Na nástupu, kdy dítě ukradlo skoro 6 500 korun z peněženky, asi chápete, že to už je prostě přes čáru. Jsou to ústavní děti, jako co si budeme povídat,“ přiznal pro CNN Prima NEWS.
Ombudsman pro ústavní a ochrannou výchovu dětí Štěpán Jílka připustil, že v případě došlo už na právní kroky. „Momentálně je trestní oznámení v procesu přípravy," dodal.
To je zmetek, okamžitě tu jeho neziskovku zastavit, prověřit a jej poslat sedět.
Byla jsem v DD za socialismu, nechodili jsme ve značkovém oblečení, neměli jsme
,, banány,, ani špičkové vybavení, nikdy jsme ale nestrádali, neměli hlad, nikdo nás neurážel. Naopak ,,soudružky,, byly milé, když byl někdo smutný , povídaly si s ním, pomohly.
Je to o lidech, tady se šmejd dostal na nesprávné místo. Snad z něj rychle vypadne i se všemi právními následky.
Dětem držím 👍 ať rychle zapomenou a hlavně ať dál potkávají ty, kteří jim pomohou a postaví se za ně.