Bonnie a Clyde z Liberecka: Muži pomohla s útěkem z vězení jeho milenka
Láska vedla v dubnu ženu (26) z Českolipska k velmi zoufalému činu. Svému partnerovi (34) pomohla v útěku z vězení. Jejich psanecký milostný příběh však neskončil pro pár šťastně. Policie dvojici dopadla, mladé ženě hrozí, že se ke svému milému za mřížemi přidá. Jemu samotnému hrozí prodloužení trestu.
Útěk dvojice naplánovala během společných telefonátů. Grandiózní plán vyvrcholil odpoledne 8. dubna. Odsouzenec pracoval v takzvaném volném režimu v místní firmě. V nestřeženou chvíli přelezl plot a rozběhl se na parkoviště. Tam už na něj čekala v autě jeho láska.
Po úspěšném úprku se muž naplno oddal touze po svobodě. S milenkou jezdili přes den po přírodě, vášnivé noci trávili v autě. Vydali se dokonce i na návštěvu jedné příbuzné trestaného, které tvrdili, že si už pobyt za mřížemi odkroutil. Po prvotní euforické jízdě se dvojice ukryla u ženy doma.
Idylka skončila po necelých dvou týdnech. Pro milence z kriminálu si přišla policie do ženina bytu. Muž nic nenamítal a zadržení se nijak nebránil. Dle vlastních slov se mu pouze stýskalo po svobodě. Nepromyšlenou eskapádou však zřejmě nejen sobě zavařil na další promarněné roky. „Vězně jsme obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a jeho přítelkyni ze stejného skutku spáchaného formou účastenství,“ řekla pro server TN.cz policejní mluvčí Ivana Baláková. Oběma jim hrozí pětiletý trest.
