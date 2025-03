Brutální vražda v Novém Boru: Muž ubodal družku nožem, pak ji dobil sekáčkem. U soudu se přiznal

Jednatřicetiletý muž, jenž v prosinci 2023 v Novém Boru brutálně zavraždil svou partnerku, v pondělí 3. března přiznal před libereckým soudem svou vinu. Soud proto nebude provádět dokazování a zaměří se pouze na výši odškodnění pro pozůstalé. Obžalovanému hrozí výjimečný trest, státní zástupkyně navrhla 23 let vězení.

Jednatřicetiletý muž, který před Vánoci 2023 v Novém Boru na Českolipsku brutálně zabil svou dvaatřicetiletou družku, ve středu 3. března u soudu v Liberci prohlásil vinu. Soud tak upustí od dokazování, posuzovat bude jen výši náhrady škody pozůstalým, kteří žádají 9,1 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti navíc požaduje 400 000 korun, které vyplatilo jako peněžitou pomoc dvěma dětem zavražděné ženy.

Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem muži hrozí výjimečný trest, státní zástupkyně mu v obžalobě navrhla 23 let. Obžalovaný u soudu svého činu litoval, míní ale, že tak vysoký trest si nezaslouží. „Proto byl chtěl soud poprosit o jeho přehodnocení,“ uvedl. Obžalovaný původně uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu s návrhem trestu 19 let vězení, u soudu ale od ní odstoupil. Důvod nesdělil.

Podle obžaloby muž předloni 22. prosince mezi 9:30 a 10:30 po předchozí hádce napadl svoji družku v jejich bytě v dětském pokoji. Nejprve ji nožem dlouhým 33 centimetrů zasadil 25 bodných a bodnořezných ran a pět řezných ran do hlavy, hrudníku, zad, rukou či stehna.

Když mu nůž z ruky vytrhla jeho matka, došel si do kuchyně pro osmadvacet centimetrů dlouhý sekáček na maso. „S tímto se vrátil do dětského pokoje, kde ležící a v té době ještě živé poškozené zasadil 11 sečných do pravé části hlavy a levé horní končetiny,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Petra Pazderková. Bezprostřední příčinou smrti ženy, která si podle Pazderkové musela plně uvědomovat, že umírá a nemá možnost úniku, byl úrazový šok v kombinaci se vzduchovou embolii.

„Co jsem udělal, byl neomluvitelný zkrat a nikdy si to neodpustím,“ uvedl obžalovaný u soudu. Zároveň uvedl, že je mu líto svých dětí, které připravil o maminku, i rodiny zavražděné ženy, kterou připravil o příbuznou.