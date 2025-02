Radovan Krejčíř šokuje z JAR: Chci zpátky do Česka!

Podnikatel Radovan Krejčíř 18. června 2005 uprchl při domovní prohlídce ve vile v Černošicích. Po útěku zamířil na Seychelské ostrovy a následně do JAR, kde byl nakonec odsouzen ke 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Česká republika o jeho vydání z JAR usiluje už několik let. Jak teď sám Krejčíř naznačil, mohl by se zpět do rodné vlasti dostat už brzy.

Je tomu dvacet let, co podnikatel Radovan Krejčíř uprchl z České republiky. Teď by se ale do ní mohl vrátit. Naznačil to v rozhovoru pro investigativní web Odkryto.

„Já jsem to tady slyšel, že tady je nová vláda a že chtějí, abych jel domů. Takže nevím jako, jak to je. Čekám na nějaké informace k tomu. Říkají, že je to vyjednávání teďka nějak, že to je aktuální, “ uvedl podnikatel, který byl v JAR odsouzen ke 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.

Vláda v JAR už za něj platit nechce

„Teď je míček na straně JAR, respektive na straně jihoafrického ministerstva spravedlnosti, zda Radovana Krejčíře do České republiky vydají, či nikoliv. Je potřeba, aby byly splněny některé podmínky,“ sdělil tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Důvodem, proč by měl být Krejčíř vydán do rodné vlasti, je podle investigativního novináře Jiřího Hynka skutečnost, že tamní vláda už na podnikatelovu ostrahu vynaložila přes jeden a půl miliardy Randů (v přepočtu přibližně dvě miliardy Kč - pozn. red.) a další peníze už za Krejčíře utrácet nechce.

Nedořešená otázka

„Podle posledních informací, co mám, je nezajímá ani ten můj trest ani soudy další... Že jsem si tady odseděl 11 let, a že prostě z jejich strany už nechtějí utrácet další peníze,“ řekl odsouzený podnikatel.

Česko o jeho vydání zažádalo už před mnoha lety. Nedořešenou otázkou ovšem zůstává, co by se s Krejčířem dělo po jeho návratu. Není totiž jasné, jak by to bylo se zbytkem jeho 35letého trestu, za který byl v JAR odsouzen. V Česku je Krejčírovi totiž možné uložit trest dvaceti let, případně doživotí.