Bývalý Krejčířův bodyguard Potiška: Putuje za mříže! Co se mu stalo osudným?

Potiška s Krejčírem strávil jako jeho bodyguard v Jihoafrické republice přes dva roky. Byl mu věrný do té doby, než se začal obávat o vlastní život. Bál se, že ho chce gangster nechat zavraždit. Pláchl proto zpět do České republiky, kde proti bývalému chlebodárci svědčil u soudu.

Později se nechal najmout Janem V, známou firmou v řadě podivných podvodů. „U Krejčíře jste prostě věděli, co od něj můžete čekat. Naopak Jan V., kterého znám od jedenácti let, se změnil ve člověka, kterému není svatý nikdo a nic. Neštítí se využít, zneužít a existenčně zničit jak své nejbližší, tak kamarády, společníky a zaměstnance,“ popisuje jeho úlisnou povahu Potiška.

Jan V. dokázal často zdánlivě nemožné. Prodal neexistující luxusní auta značky Ferrari za více než 27 milionů korun. Za dalších 40 milionů pak udal dům v centru Prahy patřící nic netušící čtyřiaosmdesátileté důchodkyni z Itálie. Angažoval se také ve šperkařské firmě jejímž jednatelem byl číšník, který o podivném kšeftu za miliony nic nevěděl. Podle Potišky je Jan obratný manipulátor a dokáže tak téměř cokoliv. „Je to inteligentní mistr mluveného slova. Ukecal by i mrtvolu, aby zase vstala. A i když nedokáže udělat jednu velkou ránu jako Krejčíř, on těch podvodů udělá desítky v řádech desítek a stovek milionů a ve finále se škoda bude pohybovat tak jako u Krejčíře,“ popsal.

Jakoukoliv spoluúčast na zločinech svého šéfa Potiška popírá. Tvrdí, že v podvodné firmě iConsulting zastával jen práci řidiče a bodyguarda, a že o pravých záměrech Vymoly neměl tušení. Firma však ve skutečnosti sloužila pouze jako zástěrka pro krácení daní. Justiční orgány však Potiškovi spoluúčast po vyhodnocení důkazů potvrdily. „Úmyslným společným jednáním zkrátil daň a vylákal výhodu na dani, čin spáchal nejméně se dvěma osobami a ve velkém rozsahu,“ uvedla minulý rok v rozsudku předsedkyně senátu městského soudu v Praze Kateřina Hayes. Za mřížemi stráví Potiška pět a půl roku. Výmola dostal pouze podmínku, avšak obrovské dluhy ho pomalu dohánějí.

Podle dostupných informací Seznam Zpráv okradla firma stát o 30 milionu korun. “Jen v těchto přiznaných fiktivních obchodech s řepkou, firewally či kočičími pelíšky, v jehož středu byla Výmolova firma, stát přišel celkem zhruba o 30 milionů korun.”