Červené světlo, které signalizovalo - rekonstrukce začíná, zavíráme – se v chrámu, jediném svého druhu v celé diecézi, rozsvítilo loni. Od té doby je nepřístupný.
Oprava za téměř 50 milionů mu vrátí nejen důstojnost, ale zachrání i ostatky šlechticů a poutníků, kteří se v roce 1750 utopili v rozvodněné řece Ostravici. „Časem a hlavně výstavbou kolem začala téct do baziliky voda,“ uvedl administrátor farnosti František Boldy.
Vlhkost pak narušila v kryptě podlahy, zdivo, rakve a v ohrožení se ocitly i kosti. Díky opravě se obnoví původní odvětrávací systém, který bude opět zajišťovat stálé klimatické podmínky.
Nové barvy, starý šarm
Nejnápadnější proměna baziliky? Výmalba. Původní žlutá a modrá je minulostí. Interiér teď obléká kombinaci starorůžové, šedé a bílé – barvy, které připomínají jeho barokní kořeny.
Strop už je hotový, na řadě jsou nyní oratoře, sloupy a nakonec i mramorovaný sokl, který dodá celému prostoru noblesu. Aby byla atmosféra dokonalá, opravují se i varhany.
Titul od papeže
Bazilika Navštívení Panny Marie ze 17. století je nejvýznamnějším poutním místem české části Slezska a nese označení minor. Žádná jiná v ostravsko-opavské diecézi se tímto čestným titulem, který uděluje papež významným kostelům po celém světě, nepyšní.
Smutný osud poutníků
K ostatkům sedmi utopených poutníků se váže smutný příběh. Legenda vypráví, že nedaleko baziliky při těžbě vápna našli dělníci sošku Panny Marie a zanesli ji do kostela. Jenže ona se další den objevila znovu na původním místě. Stačilo se pak k ní modlit a člověk se uzdravil.
Právě poděkovat za uzdravení své těžce nemocné hraběnky se do Frýdku vypravili v půlce 18. století téměř sto kilometrů poutníci z Tovačova na Přerovsku. Bohužel, když přecházeli dřevěný most přes řeku Ostravici, přišla velká voda a smetla je.
VIDEO: Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě (březen 2024)
Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě Ostrava