Váhy

I když je pátek, tak profesně nepolevujte. Ba naopak se do plnění pracovních povinností opřete. Po pravdě řečeno řešíte věci do hloubky, ale soustředíte se spíše na prožitky a duchovní stránku. To je báječné, nicméně musíte mít také nějaké hmatatelné výsledky.