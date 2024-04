Pět kostelních zvonů před více než 80 lety zrekvírovala nacistická válečná mašinérie. „Většina takto zrekvírovaných zvonů skončila v tavicích pecích. Ty z Moravskoslezského kraje se však dočkaly konce války,“ uvedl mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.

Zvony se však na dlouhá léta v poválečném chaosu ztratily na různých německých farnostech. Když už se později našly, návrat znemožnili komunisté.

Návrat Zvonů míru

Teprve před pár lety vznikl projekt Zvony míru, v rámci něhož se "první vlaštovka" vrátila do kraje. V roce 2021 se dočkala farnost v Píšti.

„Projekt je velmi náročný, protože pro uprázdněná místa ve věžích německých kostelů nechávají farnosti odlévat nové zvony,“ vysvětlil Ondřej Elbel.

Zbývajících pět zvonů tak oficiálně vrátila až nyní v dubnu německá delegace v čele s biskupem Gerhardem Schneiderem z diecéze Rottenburg-Stuttgart.

Třanovický by neladil

Návratu se dočkaly farnosti Oldřišov a Třebom na Hlučínsku, Věřňovice na Karvinsku, Doubrava a Třanovice v těšínském Slezsku. Video Video se připravuje ... Pět kostelních zvonů, které nacisté ukradli za druhé světové války, se vrátí do pěti moravskoslezských farností. Michal Charbulák

Třanovický zvon se ale „domů“ nevrátí, protože by s tamními zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí.

„Tamní zvonová stolice má místo pro další dva zvony, tudíž nebylo potřeba žádných úprav. Navrácený zvon s tím hnojnickým současným ladí,“ popsal diecézní kampanolog Tomáš Hejda.

Slavnost v katedrále

O druhé dubnové sobotě proběhla v Ostravě slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele. Zúčastnili se jí i členové německé delegace včetně biskupa Schneidera. On i jeho ostravský protějšek Martin David zvony náležitě přivítali a požehnali jim svěcenou vodou i kadidlem.

Všech pět zvonů prozatím zůstává v ostravské katedrále, než se dořeší jejich přesun na příslušné farnosti.