Varhany vyrobili v Krnově pro potřeby komunistů v Paláci kultury, jemuž se říkalo Pakul i Pakult, Moby Dick či Lidojem. Nástroj do Sjezdového sálu stavěli z nejlepších tehdy dostupných materiálů a za devizy ze západního Německa.

„Zněly v obrovském sále pro víc než 2 500 sedících špiček partaje,“ říká organolog Jiří Krátký. S tím, že s koncem sjezdů se varhany vrátily do Ostravy. Teď církev vyhlédla vhodnější v Janáčkově filharmonii a do tří let je chce renovovat i instalovat v katedrále.

Poputují na Slovensko

O nástroj z 80. let minulého století projevila zájem i farnost Panny Marie Královny míru v Košicích. Ta ho jako náhradu za stávající poruchové varhany také koupila. Košická farnost ostravské katedrální zaplatí necelých 1,2 milionu.

Tamní farář Martin Novotný snil o nových varhanách už od svého nástupu. „Po čase přišla možnost přemýšlet nad píšťalovými varhanami z ostravské katedrály. Bylo to velké překvapení. V západní Evropě se sice čas od času nějaký kostel zavře, ale kvalitní varhany nebývají na prodej, slouží pro koncertní účely,“ uvádí kněz.

Vyhlásili sbírku

Peníze, které za prodej utrží, budou použity k pořízení nových varhan do katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Hotovo tu má být do tří let, náklady vyšplhají na 27,5 milionu. Církev proto vyhlásila také sbírku, v katedrále rozmístila kasičky a nabízí i adopci jednotlivých píšťal varhan. K mání jsou i píšťaly, které z nástroje vyřadili.

Stěhování stávajících varhan do Košic začalo po posledním koncertu v neděli 7. dubna a potrvá 14 dní. Nové varhany tu mají zahrát poprvé v září 2026. Nový nástroj, speciálně upravený pro prostory té největší z ostravských katedrál bude mít 5 600 píšťal, 94 hudebních rejstříků a 6 manuálů.

