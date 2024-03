Jde o jediný exemplář, který vlastní některé z muzeí na území bývalého Československa. Do Brna jej zapůjčilo Slovenské technické muzeum v Košicích. Už jen to, jak se dostala Enigma do jeho sbírek, stojí za nevšední story.

Zloděj si myslel, že jde o psací stroj

Śifrovací zařazení ukradl v Malackách na Slovensku na konci války při nakládce vlaku civilista v domnění, že jde o německý psací stroj. Později se dostal k mladíkovi, nadšenému radioamatérovi, který se věnoval i sběru vojenských artefaktů.

„Až pak jako více než devadesátiletý se rozhodl svoji sbírku rozprodat, a právě v roce 2020 jsme od něj tento vzácný exponát získali do našich sbírek," prozradil spoluautor výstavy Peter Drozd.

Šifrovací stroj Enigma, založený na pohyblivých rotorech, vznikl na konci 1. světové války v Německu. Původně měl sloužit jako pomůcka pro bankéře a obchodníky. V polovině 20. let si ho povšimla německá armáda. Přístroje Enigma sloužily k šifrování komunikace mezi německými jednotkami a velením, využívala je i tajná služba Abwehr.

Kódy rozlouskli Poláci i Britové

Kód Enigmy prolomili už v roce 1932 Poláci, a to za pomocí informací z Francie, poskytnutých německým špionem. Za 2. světové války pak úspěšně četli tajné depeše nepřítele britští kryptoanalytikové pod vedením Alana Turinga.