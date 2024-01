Zpět

Do počtu exponátů je výstava s názvem »Ariel v českých zemích« v Technickém muzeum v Brně unikátní. Na ploše 600 m2 představí legendární anglickou značku motocyklů, které se od 20. let minulého století dovážely i do Československa. Počet 44 exemplářů se podařilo shromáždit i díky Českému Ariel klubu.