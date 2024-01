Zpět

na

Je to tady. Už žádné: „Předložte řidičský a občanský průkaz!“ To první mít u sebe od ledna nemusíte, to druhé se brzy změní! K tomu, aby vám nalili v restauraci, poskytli slevu kvůli věku, nebo dali dávku na sociálce, bude stačit jen mobil.