Za 2+kk v Praze 20 300 Kč. Jak se změnily průměrné nájmy v největších městech?

Ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku činil průměrný nájem v České republice 16.576 korun, mezičtvrtletně i meziročně klesl o čtyři procenta. Změny v nájemném se ale liší podle dispozic a lokalit, ve kterých se byty nachází. Nejvyšší nájem byl tradičně v Praze. Vyplývá to z analýzy portálu UlovDomov.cz, kterou má ČTK k dispozici. V roce 2022 byly ceny nájmů nižší a nahoru je zvedala menší dostupnost vlastnického bydlení.

Ceny za pronájem meziročně narostly v nejvíce případech o jedno až šest procent. Některé dispozice bytů, případně byty v některých krajských městech, z průměru ale vybočovala.

„Analýza ukázala konkrétně v Praze růst od jednoho do osmi procent. V absolutních číslech se tedy bavíme o navýšení cen od 340 do 1490 korun. Z průměru zde vyčnívá osmiprocentní meziroční růst u dispozice 2+kk, což si vysvětlujeme značnou oblíbeností této dispozice. Cenový růst nájmů, který se loni odehrál nejčastěji v řádech stovek korun, nepovažuji za nijak dramatický,“ uvedl výkonný ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Za pronájem bytu 2+kk v hlavním městě lidé aktuálně zaplatí 20.300 korun. Na začátku podzimu to bylo 19.150 korun. Jednopokojový byt vychází zhruba na 14.500 korun a třípokojový mezi 25.000 až 29.000 korunami. Cena se podle analýzy mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím u některých dispozic i snížila. Konkrétně u dispozice 3+1 o čtyři procenta a u dispozice 1+kk o procento.

V Brně byl podle analýzy vývoj obdobný. Meziročně pronájmy zdražily od dvou do devíti procent, pokles cen zaznamenaly dispozice 1+1 a 3+1. V Ostravě si lze byt 2+kk pronajmout za zhruba 11.300 korun. Ostravské byty na zkoumaném vzorku meziročně také zdražovaly, ale mezičtvrtletně nájmy spíše stagnovaly.

Průměrné nájmy v Česku | Infografika ČTK

Rozdíl při porovnání měsíční platby za nájem se splátkami hypotéky při aktuálních sazbách a cenách za metr čtvereční je podle analýzy stejný jako na začátku podzimu.

Za koupi bytu v Praze po rekonstrukci a v dobrém stavu, by cena za metr čtvereční činila podle analýzy kolem 122.000 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 6,25 procent ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela kolem 40.500 Kč. Platba za nájem na podzim vycházela dvakrát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr. Z údajů Swiss Life Hypoindexu vyplývá, že průměrná sazba hypoték na počátku ledna klesla z prosincových 6,02 procenta na 5,96 procenta.

„Souhra faktů, kdy hypotéky v průběhu loňska nestihly zlevnit a například starší byty už naopak mírně zdražovaly, vedla u menších úvěrů k nárůstu měsíční splátky v řádu desítek korun. U větších úvěrů nad pět milionů korun už pak šlo o nárůst splátky o stovky korun, což prakticky dorovnalo pohyb cen nájmů, a index tak zůstal na podobných hodnotách, jako tomu bylo na začátku podzimu,“ dodal Hrbatý.

Index UlovDomov.cz nezohledňuje vstupní náklady na úvěr ani to, že bydlení v nájmu neznamená ukládání peněz do vlastního majetku. Podle indexu se náklady na vlastní a nájemní bydlení aktuálně nejvíce přiblížily v Ostravě.

UlovDomov.cz provozuje inzertní portál zaměřený na pronájmy. Momentálně spravuje soukromým majitelům 2800 nemovitostí v hodnotě přesahující 18 miliard korun. Je členem skupiny Miton vedle projektů jako Glami, Bonami, Twisto a Qerko.