Nejčastější otázky a odpovědi o rodičovském příspěvku přehledně: Stát vyplatí víc za kratší dobu

Co je rodičovský příspěvek?

Dávka státní sociální podpory, která navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Čerpat ji mohou maminky, případně otcové. Maminky, které na »mateřskou« nemají nárok (např. nezaměstnaní, studenti nebo podnikatelé bez dobrovolně hrazeného nemocenského pojištění), nastoupí rovnou na rodičovskou dovolenou a začínají pobírat rodičovský příspěvek.

Musím si o něj požádat?

Ano, musíte si požádat na Odboru státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště. Je to ale možné i online na webu jenda.mpsv.cz. Přihlášení je prostřednictvím identity občana, tedy například přes bankovní identitu nebo mobilní klíč e-govermentu. Vyplnění online žádosti zabere cca 5 minut.

Je nějaký termín, do kdy je potřeba si o rodičovský příspěvek zažádat?

Pokud pobíráte mateřskou, tak je dobré podat žádost zhruba ve čtyřech měsících věku dítěte. Vyřízení nějakou dobu trvá, tak abyste se nedostala do finančního »skluzu«. O dávku je možné žádat až dva měsíce před tím, než vám nárok vznikne.

Jaké doklady budu k žádosti potřebovat?

Rodný list dítěte a průkazy totožnosti rodičů i všech ostatních dětí mladších 4 let. A také potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení o výši a době pobírání mateřské (či nemocenské čerpané v souvislosti s narozením dítěte). Při podání online stačí příslušné doklady oskenovat nebo ofotit a přiložit k žádosti.

Kolik peněz celkem dostanu?

Záleží na roce narození nejmladšího dítěte a počtu současně narozených dětí.

*rok 2023 – rodič jednoho dítěte čerpá částku 300 000 korun, rodiče dvojčat (vícerčat) 450 000 korun.

*rok 2024 - rodič jednoho dítěte čerpá částku 350 000 korun, rodiče dvojčat (vícerčat) 525 000 korun.

Jakou částku získám měsíčně?

Záleží na vašich předchozích příjmech ze zaměstnání. Zjednodušeně řečeno ale nemůžete brát vyšší částku, než byla vaše »mateřská«. Maximum, které můžete brát, je 47 700 Kč. Dosáhnou na ni ale jen matky s předchozím měsíčním příjmem minimálně 73 000 Kč.

Můžu žádat zpětně?

Ano, jde to až tři měsíce zpětně.

Jakým způsobem budu peníze dostávat?

Příspěvek se vyplácí buď na účet, nebo poštovní poukázkou.

Manžel má vyšší příjem než já. Je možné výši měsíční částky příspěvku vypočítat z jeho příjmu?

Ano. Pokud doložíte příjmy (jde o tzv. denní vyměřovací základ) obou rodičů, vychází se při výpočtu maximální měsíční výše rodičovského příspěvku z toho vyššího příjmu.

Měla jsem nízký plat. Nebudu mít kvůli tomu i nízkou rodičovskou?

Částka rodičovského příspěvku je pevně daná, nezáleží na předchozích příjmech. Omezena je jen částka měsíčního maxima. S nízkými příjmy, nebo pokud jste na »mateřskou« neměla vůbec nárok a nastoupila hned na rodičovskou dovolenou, můžete měsíčně brát maximálně 13 000 Kč (u vícerčat 19 500 Kč).

Jak dlouho se příspěvek může brát?

Opět záleží na tom, kdy se vaše dítě narodilo. Pokud v roce 2023, můžete brát rodičovský příspěvek až do čtyř let věku svého potomka. Pro děti narozené letos je možné peníze čerpat jen do jejich tří let. Naopak nejrychleji je možné peníze vyčerpat během šesti měsíců. To ale platí jen pro matky, které měly před porodem vysoké příjmy.

Mám dvouleté dítě a čekám dalšího potomka. Budu brát peníze dvakrát?

Ne. Rodičovský příspěvek se bere jen na nejmladší dítě v rodině. Pokud nestihnete rodičovský příspěvek na staršího potomka vyčerpat, můžete požádat po porodu o jeho jednorázové proplacení. Podmínkou ale je, že alespoň jeden z rodičů vydělává (je možné mu stanovit denní vyměřovací základ) nebo je OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).

Je možné změnit výši rodičovského příspěvku?

Ano, jednou za tři měsíce prostřednictvím formuláře Volba výše rodičovského příspěvku.

Můžu brát rodičovský příspěvek a pracovat?

Pokud je vaše dítě starší než dva roky, můžete si přivydělávat nebo chodit do práce na plný úvazek. Zároveň ale musíte zajistit péči o své dítě jinou zletilou osobou. U dětí mladších než dva roky si musíte hlídat délku doby, po kterou jsou v jeslích nebo školce. Tato doba nesmí překročit 92 hodin v měsíci, jinak můžete o rodičovský příspěvek přijít.