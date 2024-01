Zdražování vodného a stočného 2024: Připlatíte si až 20 procent, varuje ekonom. Jak ušetřit?

Ceny vodného a stočného se ve všech krajích zvyšuje. Důvodem je v první řádě od Nového roku schválený vládní konsolidační balíček. V něm stojí, že se cena vodného a stočného přesouvá z 10 procentní sazby DPH na sazbu 12 procentní. To však není jediným důvodem, proč vodovody a kanalizace zdražují.

Podle toho, co uvedli mluvčí jednotlivých společností, stojí za zvýšenou cenou více faktorů – například inflace, ceny energií, ceny chemikálií či nutnost investovat do modernizace vodárenských soustav. „Ceny vodného a stočného stoupají ze dvou důvodů. Prvním jsou vyšší náklady na čištění vody, což zahrnuje náklady na energie, nezbytné chemické látky a mzdy. Druhým důvodem jsou investice do vodárenských společností,“ upřesnil pro Blesk Zprávy hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

„Jako první mě napadá růst sazby DPH z 10 procent na 12 procent od 1. ledna 2024. Dodavatelé toto zvýšení DPH přenášejí do cen, které platí spotřebitelé. Určitě to však není jediný důvod. Dalšími faktory budou ceny energií, které vodohospodářské společnosti musí platit. Dále ceny stavebních prací a materiálů, které jsou potřeba při opravách jejich infrastruktury,“ dodává pro Blesk Zprávy ekonomka Ing. Hana Zídková, Ph.D. z Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze.

Ceny v jednotlivých městech se od sebe nicméně v některých případech dramaticky liší. Co za tím stojí? „Ceny v jednotlivých městech se tak liší zejména kvůli rozdílné výši investic do vodohospodářské infrastruktury,“ vysvětlil Marek.

Nemusí to být však jediným důvodem. „Ceny jsou regulovány tak, aby nepřekročily sociálně únosnou částku. V různých regionech je maximální cena stanovena odlišně. Nejvyšší je v Praze, nižší je například v Jihočeském kraji. Ceny závisí na různých faktorech,“ ujasnila Zídková.

A o kolik procent si domácnosti v průměru připlatí? „V letošním roce lze očekávat zvýšení vodného a stočného zhruba o 10 – 20 procent,“ řekl Marek Blesk Zprávám.