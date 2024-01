Vánoce jsou za námi a do dalších je to celý dlouhý rok. Počasí je studené a nepříjemné. A do toho novoroční bilancování, které ne vždy přináší dobrou náladu. O nesplnitelných předsevzetích, která se trhají jako listy kalendáře, ani nemluvě. Také na vás v lednu lezou chmury? Podívejte se na tento měsíc pozitivně a užijte si ho.

Nová předsevzetí

Začátek roku svádí k nejrůznějším předsevzetím a životním změnám. Když to s nimi nepřeženete a stanovíte si snadno dosažitelné cíle, přinesou vám radost. A někdy se i vyplatí. Třeba velká část fitness center dává v lednu slevy na nové členy.

Filmové žně

Temný leden je nejlepší měsíc pro sledování filmů. V lednu se oznamují nominace na Oscary a probíhají festivaly jako Zlatý glóbus, Sundance nebo Critics’ Choice Awards. Filmoví tvůrci proto právě v tomto měsíci vytahují svoje trumfy a leden je plný skvělých filmových novinek. Ideální čas jít do kina nebo se zavrtat do deky před televizi a užívat si.

Čas k odpočinku

V lednu nastává období klidu. Sváteční shon a dohánění termínů před koncem roku skončily a na všechno je znovu dost času. Doznívající sváteční atmosféra a odpočinek dávají lednu zvláštní kouzlo.

Delší dny

Se zimním slunovratem jsme se přehoupli přes nejdelší noc roku (22. prosince) a každá lednová noc je kratší než ta předchozí. Dny jsou delší a světla přibývá.

Ráj dárků

Vánoce a sváteční volno skončily a to znamená jediné – jsou výprodeje. Obchodníci čistí sklady a slevy jsou v plném proudu. Leden je snad nejlepší měsíc v roce, kdy si můžete koupit něco pro sebe či druhé a moc neutratit.

Nejlepší zimní sporty

V lednu a únoru panují na horách nejlepší podmínky pro zimní sporty. Jestli nelyžujete, nesnowboardujete, nejezdíte běžkách nebo saních, začněte. Měsíc leden se vám rázem rozsvítí a budete ho milovat. V únoru budou svahy plné školáků na jarních prázdninách, takže je leden úplně ideální.

Plánování zahrady

Zahnat lednové chmury nám pomáhají i zahradnické práce. Leden je nejlepší čas na předpěstování sazenic některých plodin, jako jsou papriky, lilky, rané saláty, celer nebo bazalka. Je to také ideální čas na rozplánování zahrady pro další sezonu a řez jabloní a hrušní i okrasných stromů a keřů.

Nejlevnější first minute

U velkých cestovních kanceláří do poloviny ledna probíhají největší first minute slevy. V lednu si tak můžete koupit letní dovolenou s největším výběrem a za nejlepší ceny. Později bude výběr i slevy menší.

