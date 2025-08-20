Proti střevním problémům způsobeným bakteriální infekcí je vhodné vybavit se vhodným lékem s dezinfekčním účinkem. „Můžete si nechat lékařem předepsat Ercefuryl. A vypláznete za něj nehorázné tři stovky za 14 tablet. Ten samý lék si můžete koupit v Polsku za desetinu ceny a bez předpisu. Lidé si dělají buď velké objednávky, nebo si do Polska přímo zajedou nakoupit, pokud bydlí v dosahu," popisuje své zkušenosti turistka Eva a dodává: „Na nákupu z polské lékárny ušetříme každý rok několik tisíc, i když už ten rozdíl není tak markantní jako před pár lety, pořád je u některých položek velký,“ popisuje s tím, že levnější léčiva pořizuje i v Egyptě. Právě tam podle výpočtů vyjde lék Antinal se stejnou účinnou látkou nifuroxazid velmi výhodně.
Mnoho cestovatelů se na takzvanou faraonovu pomstu snaží připravit a léky berou pro jistotu už ve chvíli, kdy nemají žádné zdravotní problémy. Před tím však varují Bleskem oslovení lékaři i lékárníci.
Mluvčí lékárníků: Obezřetnost je na místě
Mluvčí České lékárnické komory PharmDr. Veronika Orendášová, upozorňuje, že účinná látka nifuroxazid se používá výhradně k léčbě akutního bakteriálního průjmu a podávat by se měla krátkodobě a vždy po doporučení lékaře.
„Jeho preventivní užívání není odůvodněné – naopak může přispět k rozvoji rezistence bakterií na tuto látku nebo k narušení střevní mikrobioty. Nifuroxazid není vhodný pro těhotné a kojící ženy a neměl by být předepisován ženám ve fertilním věku, které nepoužívají žádnou antikoncepci. To, že v Egyptě není vázán na předpis, neznamená, že by se měl užívat méně obezřetně,“ zdůrazňuje.
Podobný pohled má i praktická lékařka Ludmila Mazylkinová z MOJE AMBULANCE. Připomíná, že nifuroxazid (v Egyptě pod názvem Antinal, v ČR jako Ercefuryl) působí přímo ve střevě, kde narušuje buněčnou stěnu bakterií a způsobuje jejich odumírání.
„Přestože jej řada cestovatelů do exotických destinací má tendenci brát preventivně, není přípravek k tomuto účelu určený. Užívání mohou provázet nežádoucí účinky od nezávažných vyrážek po život ohrožující alergické reakce, a měl by proto být nasazen pouze v odůvodněných případech na základě doporučení nebo předpisu lékaře,“ uvádí.
K prevenci cestovatelských průjmů radí dodržovat především hygienická opatření: pít pouze balenou vodu, konzumovat řádně tepelně upravené potraviny, vyhýbat se nápojům s ledem.
Lékař Mucha: Naprostý nesmysl
Také praktický lékař Cyril Mucha označuje preventivní podávání jakýchkoli léků na průjem za »naprostý nesmysl«. Léky tohoto typu fungují jako dezinfekce střeva – likvidují nejen škodlivé, ale i prospěšné bakterie, které tvoří přirozenou střevní mikroflóru.
„Když si takový přípravek vezmete, i když jste zdrávi, můžete si narušit vlastní obranyschopnost a paradoxně se stát náchylnější k infekci."
Zkušený praktik je skeptický i k preventivnímu užívání velmi oblíbených probiotik. „Trošičku se diskutuje, jestli má smysl podávat preventivně probiotika, která by si člověk vezl na dovolenou, aby přebil Faraonovu pomstu, ale taky se to neukazuje účinné. Člověk tím asi nic nezkazí, ale že by ho to ochránilo, to ne.“
Platí spíše zásada: oloupej, upeč, nebo nech být – a velký pozor na zmrzliny či led,“ zaznívá z jeho lékařské praxe. „Kupujeme si na jednu stranu balenou vodu a pak si necháme dát colu s ledem, který se dělá bůhví z čeho,“ dodává.
