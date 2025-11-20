Vojenský chirurg dával medičkám do pití znásilňovací drogu?! Zneužít měl 8 žen
U hradeckého krajského soudu stanul bývalý vojenský lékař Pavel N. (41), jenž čelí obžalobě z omámení a zneužití osmi žen pomocí drogy GHB. Původní přiznání stáhl a tvrdí, že styk proběhl dobrovolně. Soud řeší, zda nabídnuté důkazy jeho verzi vyvrátí.
U soudu uvedl, že žádnou vinu nepřijímá ani v omezené podobě. Jeho advokátka Tereza Jelínková tvrdí, že původní přiznání vzniklo kvůli tlaku státního zástupce. Podle obhajoby navíc chybí přímé důkazy podporující obžalobu. Například se neprokázalo, že by měl obstarat omamnou látku, protože se u něj nenašla ani při domovních prohlídkách. Obhajoba také uvádí, že pohlavní styk se všemi ženami proběhl z jejich strany dobrovolně.
Podle žaloby navázal kontakt s mladými ženami na plesech, večírcích, v klubech nebo při setkáních studentů medicíny a po tajném podání drogy GHB (tzv. tekuté extáze) do nápojů měly oběti ztratit kontrolu nad svým jednáním i schopnost bránit se. Poté je odvedl do svého bytu, kde následoval surový pohlavní styk. Mnohé z žen si po události vybavovaly jen útržky a v první chvíli si vše spojovaly s vypitým alkoholem.
Vyšetřování se rozběhlo poté, co se na policii obrátila jedna z obětí. Při prověřování pacientek a kontaktů lékaře vyšlo najevo dalších sedm žen a není vyloučeno, že počet může být vyšší. Podle spisu měly být útoky rozprostřeny do let 2017 až 2024 a některé z žen měl bývalý lékař omámit opakovaně.
Poškozené u soudu požadují téměř deset milionů korun jako náhradu za utrpěnou psychickou újmu, protože u nich byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha. Pokud soud určí, že ji způsobil obžalovaný, hrozí mu až dvanáctiletý trest.
Obžalovaný zatím odmítá případ podrobněji komentovat. Soud požádal o odklad na přípravu své výpovědi, která má být rozsáhlá, a zaznít by měla až v lednu.
