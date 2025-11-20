Tragédie na Českobudějovicku: Srážka rychlíku s osobákem! Přes 40 zraněných
Mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Záchranáři ošetřili 47 lidí, z toho 27 převezli do nemocnic. Čtyři lidé se zranili těžce a devět mělo středně těžká zranění, nikdo nebyl v ohrožení života. Strojvůdce rychlíku podle dosavadních informací projel návěstidlo stůj. Podle počtu zraněných patří čtvrteční železniční nehoda k nejzávažnějším v zemi za posledních pět let.
Na trati z Českých Budějovic do Plzně, kde se vlaky srazily, není zabezpečovací systém ETCS, který podle odborníků má v případě lidského selhání srážce zabránit. S jeho zavedením se počítá po roce 2030, trať čeká celková rekonstrukce.
Pacienty, kteří při srážce vlaků utrpěli nejčastěji poranění končetin, vnitřních orgánů a hlavy, rozvezly sanitky do šesti jihočeských nemocnic. Nejzávažněji poraněné přijala českobudějovická nemocnice. Jeden z pacientů skončil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), tři na jednotce intenzivní péče. Strojvedoucí rychlíku zůstal ve vlaku zaklíněn, hasiči ho museli vyprostit. Policisté a hasiči poskytovali účastníkům nehody také psychologickou pomoc a zřídili informační linky pro ty, které událost zasáhla.
Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné této nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.
Srážka se stala kolem 6:20 ráno, u nehody zasahovaly desítky záchranářů, hasičů a policistů s technikou. Na louku vedle kolejí se brzy ráno sjely kromě mnoha sanitek také evakuační autobusy a hasičské vozy, záchranáři tam postavili stan.
Příčina nehody zatím není známa, na místě ji vyšetřují inspektoři drážní inspekce. Server Zdopravy.cz uvedl, že rychlík pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera České televizi řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není podle něj vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.
Z fotografií a záběrů, které zveřejnila policie, je vidět, že na místě jsou kromě mnoha sanitek také autobusy a hasičské vozy, rovněž stan záchranářů.
Podle počtu zraněných je nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická nehoda, která si vyžádala čtyři oběti na životech se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.
