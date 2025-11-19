Nehoda se stala kolem poledne u místní části Bučovic Marefy. „Řidička vozidla z dosud nezjištěných příčin podle prvotních informací přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem. Bohužel tragický střet nepřežila,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.
„Letecky jsme přepravili muže s těžkými zraněními do FN Brno, středně zraněnou ženu do nemocnice u sv. Anny a ještě lehce zraněné dítě do Dětské nemocnice," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. K místu tragédie dorazila i psycholožka hasičů.
Silnice první třídy I/50 je neprůjezdná, tvoří se kolony. Ve směru na Slavkov u Brna se jezdí odklonem přes Bohaté Málkovice, v opačném směru po okolních silnicích.
