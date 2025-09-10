Čtyři mrtví po srážce dvou aut: Nikdo nebyl připoutaný!

Tragická nehoda
Tragická nehoda
Při podvečerní nehodě na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé
Při úterní nehodě na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé
Při úterní nehodě na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé
Autor: ČTK - 
10. září 2025
12:26

Při úterní srážce dvou osobních aut u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku se čtyřmi mrtvými nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy. Všichni mrtví jsou muži, tři z nich byli cizinci. Jeden cizinec nehodu s vážnými zraněními přežil. Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.

Nehoda se stala vpodvečer mezi Choustníkovým Hradištěm a obce Kocbeře na silnici I/37, která spojuje Hradce Králové s Trutnovem. „Řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy,“ uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.

Na místě nehody zemřel dvaačtyřicetiletý řidič škodovky. Ve fordu cestovali čtyři cizinci, z nichž jednatřicetiletý řidič a další dva spolucestující ve věku 33 a 51 let zraněním na místě nehody podlehli.

Nehodu přežil třiatřicetiletý muž, kterého záchranáři transportovali vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve, uvedli záchranáři. Mluvčí fakultní nemocnice Jan Špelda ČTK řekl, že muž je ve stabilizovaném stavu.

U všech zemřelých policie nařídila soudní pitvu. „Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání,“ uvedla mluvčí policie.

Silnice byla v místě nehody sedm hodin uzavřená a řidiči museli do středeční jedné hodiny ráno objížďkou směrem na Dvůr Králové.

V posledních pěti letech se do úterý staly nehody se čtyřmi mrtvými jen dvě. Čtyři lidé zemřeli letos 5. června při srážce dvou aut u obce Třebnice na Domažlicku. Předtím čtyři lidé zemřeli v říjnu 2021 při srážce kamionu a dodávky u Horních Ředic na Pardubicku. Pět lidí zemřelo naposledy po nehodě tří osobních aut v listopadu 2019 nedaleko Pavlic na Znojemsku.

V Královéhradeckém kraji byla zatím poslední nejtragičtější nehodou v červenci 2019 srážka osobního auta s vlakem na přejezdu v Černožicích na Hradecku, při níž zemřela čtyřčlenná rodina.

Video  Záchranáři s vrtulníkem přistáli na zahradě domu  - Facebook/Žlutí andělé
Video se připravuje ...

Témata:
ČeskoČeská tisková kancelářHradec KrálovéŠkoda OctaviaKrálovéhradecký krajokres TrutnovTrutnovautomobilDvůr Králové nad LabemFord GalaxynehodaKocbeře
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud