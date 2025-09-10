Čtyři mrtví po srážce dvou aut: Nikdo nebyl připoutaný!
Při úterní srážce dvou osobních aut u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku se čtyřmi mrtvými nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy. Všichni mrtví jsou muži, tři z nich byli cizinci. Jeden cizinec nehodu s vážnými zraněními přežil. Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.
Nehoda se stala vpodvečer mezi Choustníkovým Hradištěm a obce Kocbeře na silnici I/37, která spojuje Hradce Králové s Trutnovem. „Řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy,“ uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
Na místě nehody zemřel dvaačtyřicetiletý řidič škodovky. Ve fordu cestovali čtyři cizinci, z nichž jednatřicetiletý řidič a další dva spolucestující ve věku 33 a 51 let zraněním na místě nehody podlehli.
Nehodu přežil třiatřicetiletý muž, kterého záchranáři transportovali vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve, uvedli záchranáři. Mluvčí fakultní nemocnice Jan Špelda ČTK řekl, že muž je ve stabilizovaném stavu.
U všech zemřelých policie nařídila soudní pitvu. „Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání,“ uvedla mluvčí policie.
Silnice byla v místě nehody sedm hodin uzavřená a řidiči museli do středeční jedné hodiny ráno objížďkou směrem na Dvůr Králové.
V posledních pěti letech se do úterý staly nehody se čtyřmi mrtvými jen dvě. Čtyři lidé zemřeli letos 5. června při srážce dvou aut u obce Třebnice na Domažlicku. Předtím čtyři lidé zemřeli v říjnu 2021 při srážce kamionu a dodávky u Horních Ředic na Pardubicku. Pět lidí zemřelo naposledy po nehodě tří osobních aut v listopadu 2019 nedaleko Pavlic na Znojemsku.
V Královéhradeckém kraji byla zatím poslední nejtragičtější nehodou v červenci 2019 srážka osobního auta s vlakem na přejezdu v Černožicích na Hradecku, při níž zemřela čtyřčlenná rodina.
