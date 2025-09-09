Studentka práv dostala doživotí v pekelném vězení v Dubaji: Drsný trest za „hloupou chybu“
Šarmantní britská studentka Mia O'Brienová (23) stráví následujícího čtvrt století v nechvalně proslulém dubajském vězení. Studentku práv policie přistihla v bytě kamaráda s přibližně 50 gramy kokainu. Soud ji odsoudil k doživotí, s minimální délkou trestu 25 let. Podle její maminky je trest za „hloupou chybu“ příliš tvrdý.
Mia musí také zaplatit pokutu ve výši v přepočtu skoro tři miliony korun. Studentka z Liverpoolu se do Dubaje vypravila navštívit svou kamarádku a jejího přítele. Právě v jejich bytě si policie na trojici došlápla. Na místě policisté našla okolo 50 gramů kokainu a všechny tři přátele obvinila z distribuce drog.
Mia trvala na své nevinně, podle její maminky Danielle McKennové však v Dubaji nedodržují pravidla spravedlivého procesu. „Celý soud probíhal v arabštině, rozsudek jí řekl až po skončení její zástupce,“ řekla deníku Daily Mail. Mia dostala od dubajského soudu doživotní trest, ze kterého si musí odsedět minimálně 25 let. „Je absolutně zoufalá z toho, že si úplně zničila život. Chtěla být právničkou,“ řekla maminka.
Mia skončila v nechvalně proslulé věznici Al Awir. Ta je známá příšernými podmínkami, které zde pro vězně panují. Cely věznice bývají často přeplněné a strážní mají ke svým chovancům mít velmi krutý přístup zahrnující bití a ponižování. Podle organizace Human Right Watch v zařízení navíc i denně dochází ke znásilňování ze strany bachařů i vězňů. „Mia musí spát na matraci na zemi v cele, kde je spolu s ní šest dalších lidí,“ popsala Danielle. „Není tam pořádně žádný personál, když něco potřebuje, musí zabouchat na dveře a doufat,“ dodala.
„Viděla už několik rvaček a má obrovský strach,“ pokračovala maminka. „Udělala jen hloupou chybu a jela na návštěvu ke známým. Nemyslím si, že plánovala něco pašovat zpět, drogy se našly jenom v bytě,“ uzavřela Danielle. Mia se proti svému dlouhému trestu prý hodlá odvolat.
