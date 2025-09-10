Čecha Martina v USA zastřelil tým SWAT! Na zásahovku vytáhl nůž
Jednotka SWAT v Dallasu na konci srpna smrtelně postřelila Čecha Martina. Ten si údajně z kotníku sundal sledovací zařízení a vyhrožoval sebevraždou. Čech i po příjezdu zásahovky držel nůž v ruce, nebezpečné přibližování vyústilo až k jeho zastřelení. Maminka označila útok za nepřiměřený.
Český právník od ledna čelil trestnímu stíhání za těžké ublížení na zdraví. Na tísňovou linku zavolala maminka na konci srpna. Martin vyhrožoval sebevraždou, ze svého kotníku si navíc sundal soudem nařízené sledovací zařízení.
Na místo okamžitě přijel odborník na duševní zdraví, následně i tým SWAT. Jak okomentovala televize Fox 4, ačkoliv se policisté snažili právníka uklidnit, Čech s nožem v ruce odmítal spolupracovat. Nepomohl ani elektrický paralyzér.
„Polož to, Martine. Polož ten nůž,“ řekl jeden z policistů na videu, které policie ze zásahu sdílela. Čech ale na výzvy nereagoval a s nožem v ruce se vydal směrem k jednotce. To už policisté vystřelili. Martin na místě zemřel.
Ačkoliv se kriminolog Dr. Alex Del Carmen domnívá, že policisté jednali v mezích zákona, matka Martina s vyjádřením nesouhlasí, citovala její slova televize CBS News. Tvrdí, že policisté proti němu použili nepřiměřenou sílu, a to v době, kdy si procházel duševní krizí. Rodina v tuto chvíli zvažuje i právní kroky.
Martin čelil obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Údajně se pokusil přejet souseda autem. O pár dní později měl navíc pobodat ženu ve svém domě. Podle rodiny se jeho duševní stav delší dobu zhoršoval. Nutno podotknout, že Čech patřil v Dallasu mezi uznávané právníky.
