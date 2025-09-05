Matkovrah v Libišanech vrazil ženě vrtačku do hlavy: 25 let basy
Za vraždu partnerčiny matky v Libišanech na Pardubicku si pachatel s konečnou platností odpyká 25 let ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
„Obecné soudy své skutkové i právní závěry přesvědčivě a logicky odůvodnily a dostatečně se vypořádaly s námitkami, které stěžovatel v průběhu trestního řízení vznášel na svoji obhajobu,“ stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové.
V kauze byla potrestána i dcera oběti, za nadržování si má odpykat čtyři roky ve vězení. Za vraha označila svého partnera a tvrdila, že se na smrti své matky aktivně nepodílela. Muž vraždu popíral, uvedl, že seniorku našel již mrtvou.
„Stěžovateli lze dát za pravdu, že stěžejním usvědčujícím důkazem proti němu byla výpověď obžalované. Tato výpověď však nestála osamoceně a její věrohodnost byla potvrzována řadou dalších důkazů, které byly v průběhu trestního řízení provedeny,“ uvedli ústavní soudci.
Obžaloba tvrdila, že dvojice do domu ženy přijela 30. listopadu 2022, podle státního zástupce seniorce tloukli hlavou o zem, potom ji opakovaně udeřili skleněnou vázou a nakonec jí obžalovaný způsobil vrtačkou několik ran na hlavě a na krku. Pár se podle rozsudku na místo činu několikrát vrátil, aby po sobě zakryl stopy. Policii oznámili údajný nález těla až za několik dní.
Žena u pardubického krajského soudu uvedla, že se s matkou pohádala. Matka ji prý chtěla udeřit, v tu chvíli ji ale muž zachytil ruku, strhnul na podlahu a napadl. Například ji několikrát udeřil vázou. Dcera se snažila vázu zachytit, ta spadla na zem, rozbila se a ona se pořezala o střepy.
Protože jí tekla krev, šla se prý ošetřit do koupelny, kde se pokoušela krvácení zastavit. Mezitím slyšela z pracovny, kde se zápas odehrával, zvuk vrtačky. Když se vrátila, muž jí prý řekl, že chtěl čin kamuflovat jako vraždu z nenávisti.
Žena akceptovala trest vyměřený Vrchním soudem v Praze. Nepodávala ani dovolání k Nejvyššímu soudu, ani ústavní stížnost.
