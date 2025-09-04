Auto v Berlíně najelo do davu lidí: Mezi zraněnými jsou i děti!
V Berlíně najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Uvedl to ve čtvrtek bulvární list Bild. Podle záchranných složek nešlo o záměrný čin.
Auto vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle listu Bild vychovatelka, lehce zraněny byly tři z 15 dětí ve věku mezi 7 a 8 lety.
Podle médií policie řidiče na místě zadržela, mělo se jednat o nehodu, nikoliv záměr. Řidič do skupinky podle Bildu najel při otáčení, sám zraněn nebyl.
