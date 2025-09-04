Brutální vražda v luxusní vile: Zubař zamordoval manželku s dcerou (†15)

Předměstí Johns Creek u amerického města Atlanta se stalo dějištěm příšerné tragédie. Mezi sousedy oblíbený zubař James Choi (†52) zavraždil vlastní dceru Grace (†15) a manželku Myoung (†52). Po brutálním činu zřejmě spáchal sebevraždu. Policie našla těla v jejich luxusní vile v neděli, 31. srpna.

Nález tří těl úzce propojenou komunitou předměstí Johns Creek hluboce otřásl. Policisté těla objevili krátce po čtvrté odpoledne. Do rozlehlé drahé vily se vydali, protože o rodině posledních pár dní nikdo neslyšel. Policisté vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a z úcty k zemřelým zatím nezveřejnili přesné příčiny úmrtí.

Z nepředvídatelného činu populárního zubaře jsou známí i sousedé v šoku. „Jeho hlavním cílem je, aby pacienti z ordinace odcházeli s úsměvem. Dopřává jim proto stejnou péči, jako vlastní rodině,“ stojí podle deníku New York Post v popisku na webové stránce kliniky. Ze slov zpětně mrazí. Známí Jamese znali jako vášnivého golfistu, který se po práci těšil na rodinné chvilky.

Smutné zprávy potvrdila i škola Jamesovy dcery. „S nesmírným žalem musíme oznámit předčasnou smrt jedné z milovaných studentek, Grace Choiové,“ napsalo vedení školy. Grace navštěvovala druhý ročník střední školy. Na svůj nízký věk byla znamenitou houslistkou, v červenci vystupovala i ve slavné Carnegie Hall na Manhattanu. „Jsme na tebe moc hrdí, Grace. Navždy budeš důležitou součástí naší umělecké rodiny,“ napsal orchestr, do kterého dívka patřila.

Před luxusním domem rodiny Choiových se mezitím začaly hromadit kytice a svíčky. Policie případ nadále vyšetřuje.

zem1 ( 4. září 2025 20:49 )

Zbláznil se ?? To je fakt hrůza🫣

