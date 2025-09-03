Influencerku zabili i s celou rodinou: Podivný únos jediných svědků
Mexická influencerka Esmeralda Ferrer Garibayová (†32) zemřela i s manželem Robertem (†36) a dvěma dětmi Gaelem (†13) a Reginou (†7) za velmi podivných okolností. Policie jejich bezvládná těla našla v opuštěném autě. Motiv ani identita pachatele zatím nejsou jasné. Podezřelý je i únos dvou svědků, kteří zmizeli po výslechu policie.
Těla rodiny objevila policie už v pátek 22. srpna, jejich identitu však potvrdila až ve čtvrtek o týden později. Opuštěné auto s ostatky našli policisté ve městě Guadalajara v Mexiku. Rodinka se do města přestěhovala za prací jen o pár měsíců dříve. Roberto se živil jako překupník aut a mimo to podnikal i s organickými rajčaty.
Policie pracuje s hypotézou, že motiv vražd nějak s jeho podnikáním souvisel, zatím však nic nepotvrdila. „Prohledali jsme místo činu a došli k závěru, že rodina přišla o život přímo tam,“ řekl pro server Needtoknow státní zástupce Alfonso Gutiérrez Santillán. „I když ještě nemáme v ruce celkovou forenzní analýzu, krev a balistické stopy na místě naznačují, že šlo o vraždu,“ dodal. Vyšetřovatelé se zatím zaměřili na GPS signál auta, ve kterém těla našli.
Stopa je dovedla k autodílně, kde vozidlo v posledních chvílích stavělo. Policisté zadrželi dva z jejích zaměstnanců a odvedli je k výslechu. Pro nedostatek usvědčujících důkazů je následně zas propustili. Při odchodu se setkali s neznámou dvojicí mužů, společně nasedli do auta a odjeli.
Policie však následně zjistila, že jen několik minut po odjezdu jejich auto násilně zastavila neznámá skupinka a tři ze čtyř mužů unesla neznámo kam. Čtvrtému se z místa podařilo utéct. „Vyšetřování odhalilo, že pachatelé si u výjezdu ze stanice počíhali, byli tam asi dvě hodiny,“ řekla detektivka Blanca Trujillová. Po všech třech unesených i jejich únoscích policisté nadále pátrají. Čtvrtého muže poprosila o vyjádření, jeho lokalita je také momentálně neznámá.
Influencer je systém života, který společnosti nic nepřináší a nic nevytváří, nechápu kdo jim posílá peníze za to, že se nějak tváří