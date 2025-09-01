Mačetou hrozil sousedovi i dětem! Muže v Habartově zpacifikovali policisté

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: sgr - 
1. září 2025
09:40

V pondělí 25. srpna dopoledne zasahovali policisté v Habartově na Sokolovsku. Muž sprostě vykřikoval před panelovým domem a poté začal sousedovi hrozit, že si donese mačetu a usmrtí jeho i děti. Hlídka jej zadržela přímo v bytě, kde skutečně našla dvě schované mačety.

Podle vyšetřovatelů začal incident krátce po deváté hodině ráno, kdy muž pod vlivem drog křičel vulgarity před domem. Jeden z obyvatel, otec malých dětí, ho okřikl z okna, aby přestal. V tu chvíli se situace vyhrotila.

„Agresor začal na šestadvacetiletého muže sprostě pokřikovat a vyhrožovat, že si přinese mačetu a usmrtí jeho i jeho děti,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Po chvíli se muž odebral domů, kde bydlí se svou matkou. Policisté ho následně zadrželi. V bytě objevili dvě ukryté mačety.

Kriminalisté ho obvinili z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví a soud rozhodl, že muž poputuje do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až tříleté vězení.

Video  Muž vyhrožoval revizorům v Praze mačetou.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
drogypoliciedětimužvyhrožovánímačetanadávkyagresorokres SokolovHabartov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud