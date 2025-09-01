Mačetou hrozil sousedovi i dětem! Muže v Habartově zpacifikovali policisté
V pondělí 25. srpna dopoledne zasahovali policisté v Habartově na Sokolovsku. Muž sprostě vykřikoval před panelovým domem a poté začal sousedovi hrozit, že si donese mačetu a usmrtí jeho i děti. Hlídka jej zadržela přímo v bytě, kde skutečně našla dvě schované mačety.
Podle vyšetřovatelů začal incident krátce po deváté hodině ráno, kdy muž pod vlivem drog křičel vulgarity před domem. Jeden z obyvatel, otec malých dětí, ho okřikl z okna, aby přestal. V tu chvíli se situace vyhrotila.
„Agresor začal na šestadvacetiletého muže sprostě pokřikovat a vyhrožovat, že si přinese mačetu a usmrtí jeho i jeho děti,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Po chvíli se muž odebral domů, kde bydlí se svou matkou. Policisté ho následně zadrželi. V bytě objevili dvě ukryté mačety.
Kriminalisté ho obvinili z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví a soud rozhodl, že muž poputuje do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až tříleté vězení.
