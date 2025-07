Opilá řidička s chlapcem (9) v autě u Kyselky nabourala do skály: Měla zákaz řízení!

K nehodě došlo už v neděli 6. července. „Řidička osobního vozidla značky Dacia jedoucí ve směru od obce Dubina do Kyselky zřejmě nepřizpůsobila rychlost a s vozidlem vyjela vpravo mimo pozemní komunikaci. Následně došlo k nárazu do skály,“ uvedl mluvčí policie Jan Bílek s tím, že automobil se následně odrazil do protisměru, kde narazil do svodidel.

Nikomu se naštěstí nic nestalo. Po provedení dechové zkoušky u ženy policisté naměřili 1,40 promile! Co víc, žena měla platný zákaz řízení. „V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ dodal mluvčí.