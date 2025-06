Bratrská hádka skončila pokusem o vraždu: Muž v Šumperku najel autem na sourozence

Napadený byl se zlomeninami pánve a kyčle převezen do nemocnice, jeho zdravotní stav je vážný. Útočník skončil ve vazbě. Motivem jeho činu byly rodinné neshody majetkového charakteru. Obviněnému hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Novinářům to ve čtvrtek řekl vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Obviněný muž v pondělí krátce před 13:00 podle Lisického číhal v osobním autě v blízkosti okresního soudu v Šumperku na svého bratra, který tam měl stejně jako on namířeno k soudnímu jednání ohledně jejich majetkového sporu. „Jakmile zahlédl bratra jít po chodníku na ulici M. R. Štefánika, rozjel se s vozidlem ve stejném směru, úmyslně vybočil na chodník a zezadu najel do bratra, kterého prudce natlačil ke zdi. Poté, co se vozidlo od nárazu odrazilo a poškozený se sesunul na chodník, řidič do něj znovu proti zídce najel,“ uvedl Lisický.

Násilník poté vystoupil z vozidla s kovovou golfovou holí a velkou intenzitou opakovaně udeřil zraněného bratra do různých částí těla a hlavy. Zraněnému muži se podařilo vstát a odběhl k nedaleké restauraci. „Útočník jej pronásledoval a nadále holí útočil na poškozeného. A to až do chvíle, než jeden z hostů restaurace vstal a zachytil údery holí na poškozeného. Obviněný muž pak usedl do vozidla a odjel. Zraněný muž skončil v šumperské nemocnici. Útočník se zhruba za půl hodiny od incidentu sám přihlásil na policii,“ řekl Lisický.

Obviněný muž v roce 1994 třemi výstřely zastřelil svoji manželku, za což byl potrestán 13 lety vězení. V té době na něj policisté nechali zpracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie a psychologie, podle kterého trpěl smíšenou poruchou osobnosti. „Je možné hovořit o psychopatických rysech,“ podotkl Lisický. Za velmi dobré chování byl muž po devíti letech propuštěn z vězení. Oporu našel u své rodiny, která za něj zaplatila dluhy. Jeho bratr ho zaměstnal ve své firmě, posléze spolu začali řešit finanční záležitosti. Jejich spor se dostal až k soudu. „Stupňoval své výhrůžky, které směrovaly i na bratrova advokáta,“ řekl Lisický.

Před první vraždou byl útočník krátce ve služebním poměru u policie. „Velmi rychle se tehdy ukázalo, co je zač. Proto musel odejít. O rok později spáchal první vraždu,“ dodal Lisický.