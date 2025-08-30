Na Sokolovsku vzplála střecha sklárny: Druhý požár za čtvrt roku, škody jdou do statisíců

30. srpna 2025
Ve sklárně společnosti O-I v Novém Sedle na Sokolovsku hořela v sobotu nad ránem střecha výrobní haly. Škodu hasiči předběžně odhadli na 900.000 korun. Událost se obešla bez zranění. Střešní konstrukce sklárny hořela letos již podruhé, poprvé hasiči vyjížděli k požáru jiné haly ve stejném areálu 17. června.

„Krátce po 03:00 byl v Novém Sedle ohlášen požár ve výrobní hale sklárny. Na místo vyjelo sedm jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu,“ řekl mluvčí hasičů Patrik Žižka.

Požár se hasičům ráno podařilo dostat pod kontrolu. Jeho příčinu i nadále vyšetřuje. „Příčina se vyšetřuje, nikdo nebyl zraněn, vše je pod kontrolou,“ potvrdila ředitelka novosedelského závodu společnosti O-I Klára Sokolová.

Při červnovém požáru, který byl nahlášen ve 22:30, se ještě před příjezdem hasičů z budovy evakuovalo 22 lidí. Hasiči pak podle Žižky vyhlásili třetí stupeň poplachu a s ohněm bojovali až do časných ranních hodin. „Na místě zasahovalo 14 jednotek a 18 kusů techniky. Požárem byla zasažena střešní příhradová konstrukce jedné z hal,“ popsal zásah Žižka. Technologii a provoz výrobní haly se podařilo uchránit.

Výrobce skleněných lahví O-I má v České republice dva závody, vedle Nového Sedla, kde vyrábí barevné sklo, provozuje ještě závod v Dubí na Teplicku, kde vyrábí čiré sklo.

