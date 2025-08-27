Na dálnici D11 vzplála cisterna: Zastavený provoz a náročný zásah hasičů

Aktualizováno -
27. srpna 2025
22:30
Autor: ČTK, rv - 
27. srpna 2025
21:54

Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se ve středu večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Požár se podařilo za hodinu lokalizovat. 

Požár se obešel bez zranění, řekl Radek Mencl z krajského hasičského sboru. Informaci o požáru dostali hasiči krátce po 20:00.

„Jedná se o požár cisternového vozu převážejícího saze v práškové formě,“ uvedli hasiči na sociální síti.  Požár se jim podařilo lokalizovat minutu před devátou večerní, poté ještě vyhledávali pomocí termokamer skrytá ohniska.

Provoz byl zastaven v obou směrech. . „Na místo míří vyprošťovací automobily a technika správce komunikace,“ doplnili hasiči. Škoda je předběžně vyčíslena na tři miliony korun.

Témata:
oheňhasičicisternakrálovéhradecký krajpožární poplachpožárHradec KrálovéDálnice D11Saze
