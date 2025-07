Opilý řidič vletěl do nabouraných aut: Zemřel oblíbený skaut, záchranář Václav skončil v nemocnici

Původně to byla to vcelku banální dopravní nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Jirny ve středních Čechách. Jenže pak do tří nabouraných aut vletěl opilý řidič a ze zmuchlaných plechů byla tragédie s jedním mrtvým. U nehody, která se odehrála v noci na poslední červnový pátek, pomáhali i šéf královéhradeckého špitálu a řidič záchranky. Ten skončil vážně zraněný v nemocnici.