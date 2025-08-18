Policie prověřuje vraždu v Ratenicích na Kolínsku: Žena byla zastlaná v posteli s kabelem kolem krku?!

Aktualizováno -
18. srpna 2025
21:12
Autor: pma - 
18. srpna 2025
20:18

V pondělí odpoledne došlo podle informací Blesku v Ratenicích na Kolínsku k vraždě starší ženy. Ta měla mít kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilheimu. Muž podezřelý z vraždy po činu měl ujet o několik kilometrů dál do Vrbové Lhoty, kde havaroval s osobním vozem. Policie muže zadržela. 

„Prověřujeme násilnou smrt ženy v Ratenicích. Případ prověřují krajští kriminalisté, případ je na samotném začátku, proto nemůžeme v současné chvíli poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová. Více informací policie prozatím neuvedla. 

Podle informací Blesku byla žena zavražděna. Kolem krku měla omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilním domku. Podezřelým z vraždy má být údajně cizinec. Muž měl po vraždě ujet do několik kilometrů vzdálené Vrbové Lhoty, kde havaroval a policie ho tam následně zadržela. 

Nyní podle mluvčí pokračují prvotní policejní úkony, následovat budou výslechy svědků a další části vyšetřování. Nařízena byla také soudní pitva.

Témata:
policievraždableskokres KolínpostelVrbová LhotaRatenice
