Policie prověřuje vraždu v Ratenicích na Kolínsku: Žena byla zastlaná v posteli s kabelem kolem krku?!
V pondělí odpoledne došlo podle informací Blesku v Ratenicích na Kolínsku k vraždě starší ženy. Ta měla mít kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilheimu. Muž podezřelý z vraždy po činu měl ujet o několik kilometrů dál do Vrbové Lhoty, kde havaroval s osobním vozem. Policie muže zadržela.
„Prověřujeme násilnou smrt ženy v Ratenicích. Případ prověřují krajští kriminalisté, případ je na samotném začátku, proto nemůžeme v současné chvíli poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová. Více informací policie prozatím neuvedla.
Podle informací Blesku byla žena zavražděna. Kolem krku měla omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilním domku. Podezřelým z vraždy má být údajně cizinec. Muž měl po vraždě ujet do několik kilometrů vzdálené Vrbové Lhoty, kde havaroval a policie ho tam následně zadržela.
Nyní podle mluvčí pokračují prvotní policejní úkony, následovat budou výslechy svědků a další části vyšetřování. Nařízena byla také soudní pitva.
