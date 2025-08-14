Vražda těhotné ženy a partnera: Muži napíchl hlavu na bodec!
Australské město Melbourne je v šoku po brutální dvojnásobné vraždě těhotné ženy a jejího partnera. Oběťmi jsou Athena Gergopoulousová (†39) a její Andrew Gunn (†50). Muži pachatel uřízl hlavu a napíchl ji na bodec! Policie v souvislosti s případem zadržela podezřelého bezdomovce, motiv odporného činu zatím zůstává nejasný.
Vedle jejich domu se po brutálním násilném činu objevil nasprejovaný nápis, ze kterého mrazí. Stojí na něm, že karmu si člověk nevybírá. Hrůzný nález dvou těl učinil soused Ben Scott-Sandvik. „Bylo to hrozné, něco takového najít bych nikdy v životě nikomu nepřál,“ řekl deníku The Sun. „Nedokážu si představit, jaké to je pro jejich rodiny. Žít s tím, že se jejich blízkým stalo něco takového,“ dodal.
Policie z vražd podezřívá bezdomovce jménem Judd. Podle záznamů z policejních kamer na sobě při zadržení měl bílé tričko potřísněné krví. Podle vyšetřovatelů se podezřelý s párem znal, zřejmě se mezi obyvateli domu jednalo o známou firmu. Jeho motiv zatím není známý, policisté však spekulují, že by motivací mohly být drogy. Ve středu poprvé stanul před Melbournským soudem.
Policisté nyní zjišťují, jestli nápis o karmě také napsrejoval on a jestli má s vraždou nějakou spojitost. Na zdi byly i další nápisy, například homofobního a výhrůžného rázu. „Policie na místo vyrážela krátce před půl desátou večer, svědci na místě slyšeli křik. Po chvíli přišel druhý telefonát, který naznačoval, že situace bude nejspíš vážnější,“ napsali policisté. „Na místě jsme našli muže a ženu, oba po smrti. Myslíme si, že podezřelým je místní bezdomovec,“ pokračovali. Podle svědků vrah zabil těhotnou ženu a jejímu partnerovi uřízl hlavu napíchl ji na ostrý bodec.
Místní komunita je z nepochopitelného činu absolutně zdrcená. „Všichni jsou v šoku. Nikdo nevěří, že by se něco takového mohlo stát tak blízko,“ řekla sousedka Mary. „Mluvila jsem s ostatními a nikdo prý nic neslyšel,“ dodala. Athena byla v pátém měsíci těhotenství, na miminko se se svým partnerem nesmírně těšili. „Bylo jí 39, už ani nedoufala, že by někdy dítě mohla mít,“ řekla smutně její teta Patty.
