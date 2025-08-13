Drama se odehrálo 17. června loňského roku v brněnské Líšni. Nikola P., která u nezaměstnaného invalidy 2. stupně Martina U. bydlela, si podle obžaloby přivedla na návštěvu kamarádku. Pak šla nakoupit a kamarádka zůstala s Martinem U. v bytě sama.
Co jí Martin U. o vztahu s Nikolou P. napovídal, není zatím známo. V každém případě si kamarádka později toho dne informace u Nikoly P. ověřovala a ta jen vykulila oči. Jelikož už nebyla v bytě, zavolala Martinovi U. a ptala se ho, co to její kamarádce napovídal.
Martin U. tvrdil, že nic, prý jen to, že u něj bydlí, a zavěsil. Když mu pak opakovaně Nikola P. volala, telefon jí už nezvedl. Zkoušela to téměř desetkrát, vypočítává obžaloba.
Rozlícená Nikola P. se rozhodla, že to tak nenechá, a vše řekla svému milému Jiřímu K. (†42), který Martinovi U. poslal podle obžaloby dvě výhrůžné SMS zprávy. Martin U. se po nich v bytě zamkl a pro jistotu si připravil i dvouhlavňový derringer. Kolem desáté večer šel spát.
O hodinu později ho vzbudilo bušení na dveře. Zavolali si proto s Nikolou P. mobilem. Ta ho ujistila, že se Jiří K. (†42) už uklidnil. Milenecký pár proto pustil dovnitř k sobě domů. Tam ho měl ale brzy Jiří K. (†42) napadnout sérií facek, ranou do žaludku a úderem pěstí. Martin U. sáhl po pistoli a vystřelil. Jiřího K. (†42) trefil do břicha. Přestože mu pomáhali přivolaní záchranáři i lékaři ve FN Brno, přibližně o hodinu později zemřel.
„Nechtěl jsem ho zastřelit, jen jsem se bál, že ze mne udělá mop na podlahu, jak mi vyhrožoval. Žárlivý skinhead není dobrá kombinace,“ snažil se obměkčit soud. Přítomného soudce svými tvrzeními ale spíš naštval. Opakovaně totiž vypovídal jinak než před policií.
Například před policií vypověděl, že tvrdý alkohol pije málo, jen přibližně 0,2 litru za měsíc. Před soudem už ale uváděl, že pije přibližně 0,5 litru vodky denně, a půllitrovou láhev vodky měl v sobě i těsně před zmíněným dramatem.
Pro přesnější sled událostí bude důležitá výpověď Nikoly P., která se ovšem k líčení nedostavila. Soudní pře tak bude pokračovat v září a Martinovi U. hrozí až 16 let za mřížemi.
