Tvrdil, že si nic nepamatuje do chvíle, kdy se probudil v nemocnici. Jenže takovu výmluvu soud Josefu Nečasovi (68) neuvěřil a poslal ho s definitivní platností na 17 let do vězení. V listopadu 2022 v rodinném domku v Rajhradě polil svou družku (†66) hořlavinou a bez slitování ji zapálil. Krajský soud v Brně jej poslal na 17 let do vězení a to se mu zdálo moc. Trest však nyní potvrdil i Nejvyšší soud.