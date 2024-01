Děsivá smrt ženy v Olomouci: Zavraždit ji měl chlapec mladší 15 let

Po ženě začali policisté pátrat v úterý vpodvečer poté, co se na ně obrátil čtyřicetiletý muž, který postrádal svou bývalou přítelkyní a měl o ni vážné obavy. „Policejní hlídka vyrazila prověřit místo jejího bydliště v olomoucké části Povel. Po vstupu do bytu našla osmatřicetiletou ženu bez známek života. Okolnosti na místě poukazovaly na podezřelé úmrtí zaviněné cizí osobou,“ uvedl krajský policejní mluvčí.

Přivolaní kriminalisté na základě zajištěných stop do středečního rána zadrželi podezřelého nezletilého hocha. K činu se přiznal. „Vzhledem k věku podezřelého nelze k případu sdělovat bližší informace,“ doplnil mluvčí Hejtman. Policisté tak nechtějí komentovat ani to, jak hoch ženu zavraždil a zda byli v příbuzenském vztahu. Objevily se ale spekulace, že zavražděná byla matkou pachatele.

„S největší pravděpodobností bude případ vzhledem k tomu, že osoba není trestně právně odpovědná, odložen,“ doplnil Hejtman. V případě, že by pachateli bylo více než 18 let, hrozilo by mu za vraždu 12 až 20 let vězení. Jako mladistvému mezi 15 a 18 lety by mu hrozila sazba poloviční.

Ve statistikách olomoucké krajské policie je nezletilý pachatel vraždy ojedinělým případem. Naposledy vyšetřovali kriminalisté v Olomouckém kraji obdobný případ v říjnu 2004, kdy byl zavražděn třináctiletý hoch, jehož tělo s bodnými ranami a podřezaným krkem našli lidé nedaleko kulturního domu v Hanušovicích na Šumpersku. V souvislosti s případem tehdy policisté zadrželi nezletilého o rok staršího školáka, šlo o spolužáka oběti.

Kriminalisté loni v Olomouckém kraji řešili podle informací ČTK pět případů vražd, z toho jeden měl tři oběti. Ten nejtragičtější se stal loni v dubnu v osadě Boňkov na Přerovsku. Útok pachatele, který nakonec spáchal sebevraždu, nepřežil pár seniorů a jejich patnáctiletý vnuk. Jeho matka byla zraněna a skončila v nemocnici. Motivem činu byla zřejmě žárlivost.