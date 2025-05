Těsně před vstupem do manželství si chtěl inženýr a doktor Daniel Madarász (38) pořádně užít rozlučku se svobodou. Ze Slovenska tak přijel do Brna. Osudného předloňského 1. září ale nepochopitelně strčil z hradeb pod Špilberkem německého turistu, který tu seděl na zídce. Muž se zřítil a utrpěl mnoho těžkých zranění. Nejvyšší soud ženichovi nyní definitivně potvrdil 10 a půl roku za mřížemi. Otázkou zůstává, zda na něj nevěsta počká...

„Volal jsem právě s rodiči, když ke mně přistoupili dva muži. Ten v bílém tričku se mne anglicky zeptal, odkud jsem. Odpověděl jsem, že z Německa. Na to mi odpověděl, že mne zabije a strčil do mne,“ popsal děsivou scénu napadený Němec Tim F. (24).



Obžalovaný: Byl to bratranec!

Tim měl po pádu z více než šesti metrů zlomené dva obratle a tělo má plné šroubů. Podle lékařů scházely dva centimetry a navždy by ochrnul. Útočníka přitom viděl poprvé v životě. Přesto tvrdí, že na jeho obličej nikdy nezapomene.

Video Video se připravuje ... Krajský soud v Brně stíhá Daniela M. (37) za to, že měl ze zdi Špilberku shodit německého turistu. Hynek Zdeněk

Obžalovaný s popisem události souhlasil. Tvrdil ovšem, že pachatelem byl jeho bratranec. „Když do něj prudce strčil, byl jsem v šoku. Pořád jsem si ale myslel, že je to jen nějaký připravený fór,“ dušoval se soudu.

Tim útočníka poznal

Soud ale jeho tvrzení vyvrátil. Především Tim označil za útočníka muže v bílém tričku, tedy Daniela Madarásze, jeho kumpáni měli naopak trička modrá. Tak se totiž domluvili a oblékli do předsvatební divoké jízdy, při které tekl v Brně alkohol proudem.

„Oběť jasně identifikovala jako útočníka pana obžalovaného. Ten mu nejprve řekl »Neskákej, nestojí to za to.« Když poškozený dál telefonoval s rodiči a naznačoval, že nechce byl rušen, řekl mu anglicky »Chci tě zabít!« Nakonec zcela nesmyslně do poškozeného prudce strčil a shodil ho do hloubky," shrnul soudce Martin Vrbík.

Důvod útoku? Uražená ješitnost!

Soudce Vrbík také uvedl, že hlavní roli v události sehrála uražená ješitnost nastávajícího ženicha. „Obžalovaný měl velký den, kamarádi mu v Brně připravili program, byla tam euforická atmosféra, všichni mu blahopřáli. Pan poškozený jako jediná osoba mu neprokázala respekt, dal mu negativní odezvu na jeho snahu o kontakt. Skončilo to krátkodobou agresí," řekl soudce.

Soudce: Dočasně zničil Timovi život

„Ženichovi" přitížil i fakt, že nejprve odmítl vypovídat a po 14 dnech přišel s verzí, že pachatelem je jeho bratranec. „Křivé obvinění příbuzného ovlivnilo výši trestu stejně jako zdravotní následky pádu pro poškozeného. Nadále má bolesti, nemůže řídit auto, studovat, má noční můry," dodal soudce

Vysokoškolsky vzdělaný Madarász musí také uhradit odškodné. ZraněnémuTimovi má zaplatit 6500 eur (155 tisíc Kč) a dalších 209 tisíc korun. Nárok jeho rodičů a bratra soud odkázal k civilnímu soudu.

Svatba? Nevěsta mlčí

Rozsudek Krajského soudu v Brně si loni v dubnu přijela vyslechnout i snoubenka obžalovaného. K plánované svatbě mlčela. „Svatba nebyla z toho důvodu, že byl můj mandant ve vazbě. Nevěsta si manželství nerozmyslela. Farář jim vyšel vstříc a v kostele jim uvolnil pro sňatek nový termín,“ řekl tehdy obhájce obžalovaného.

Zda pohledná žena po definitivním rozsudku Nejvyššího soudu, kam se Madarász odvolal, nadále vydrží na odsouzeného ženicha čekat více než deset let, je nejasné...