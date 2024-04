Kriminalisté ohledávali místo činu po celou noc až do úterního rána. „Na místě byla nalezena legálně držená střelná zbraň i dopis na rozloučenou,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Za tragédií psychické problémy?

Sousedé manželského páru neskrývají, že jsou z hrůzné události v šoku. „Co vím, nebylo to ideální soužití. Paní měla nějaké psychické problémy, její v pořadí druhý manžel to měl těžké. Dům prodali a měli se stěhovat jinam, co vím,“ svěřil se jeden z nich pod příslibem anonymity.

„V pondělí se tady motali policajti, ale tohle by mě nikdy nenapadlo. Hanu jsem občas viděl, jak mašírovala s hůlkami po ulici. Co jsem zaslechl, tak u nich doma to bylo docela psycho,“ dodal další soused. Starosta třítisícového Ořechova Tomáš Dudík se nechtěl k tragédii vyjadřovat.

Policie zatím nepotvrdila, kdo z manželského páru střílel. Legálně držená zbraň však podle informací Blesk.cz patřila zemřelému muži. „Je nařízena soudní pitva," dodal stručně mluvčí.

