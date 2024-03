Marek měl v Petržalce ubodat mámu a vyskočit z 11. patra: Sousedé promluvili o hádkách i sázení

Podle slovenských médií se mezi Markem a Věrou osudný den opět strhla hádka a syn pak vzal nůž a mámu zavraždil. Pak spáchal sebevraždu. Web Nový Čas uvedl, že byl Markův otec podnikatel a rodina měla ještě dceru, která se s nimi ale stýkala zcela minimálně.

Marek byl prý šikovný a vystřídal několik zaměstnání. Naposledy pracoval jako kurýr, o práci pak však přišel. „Věrka uměla být milá, ale taky byla generál. S Markem se neustále hádala a pak ho vyhazovala z bytu. Hlavně asi proto, že Marek pořád sázel jako jeho otec a stálo ho to spoustu peněz,“ popsal jeden ze sousedů.

Ten navíc dodal, že žena byla nejspíše osamělá, protože podle něj neměla žádné kamarádky.

Poté, co muž matku zavraždil, měl podle kamerových záznamů ze sídliště odejít za otcem do hospody a ke zločinu se přiznat, následně se do domu vrátil a skočil z jedenáctého patra. Případem se v současné době zabývá policie.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.