Případ, nad kterým zůstává rozum stát, vyřešil v pátek nekompromisním verdiktem Krajský soud v Brně. Matku pětí dětí Kateřinu K. (45), která namol opilá v létě 2022 v Prostějově svého tehdy dvouletého syna v kočárku strčila před přijíždějící BMW, poslal za pokus těžkého ublížení na zdraví na pět let za mříže. Navíc ji uložil ochranné protialkoholní léčení ambulantní formou.

Událost neskončila tragédií jen díky řidiči, který duchapřítomně dupl na brzdu a strhl volant na opačnou stranu. Vůz se podle něj zastavil od kočárku na vzdálenost 20 až 30 centimetrů. „Vyskočil jsem a sprostě jí vynadal. Co to ku*va děláš?,“ popsal svou reakci Jiří D.

„Řekla, že zabije kluka i sebe. Pak odešla a nechal ho plačícího na místě,“ popsala neuvěřitelnou scénu spolujezdkyně z bavoráku. O dítě pak pečovala s další ženou až do příjezdu sociálních pracovnic.

Dítě prý fackovala

Matka pěti dětí u soudu všeho litovala, ale tvrdila, že si nic nepamatuje. „Můj otec chtěl vidět děti, tak jsme si dali víno. Pak jsme se přesunuli k občerstvení, kde bylo malé pivo a štamprle rumu. Ještě si vzpomínám na vinotéku, tam jsem si dala snad dvě deci,“ popisovala žena okamžiky před nepochopitelným zkratem.

O tom, jak zacházela Kateřina K. s dvouletým synem v kočárku před událostí na silnici vypovídal další svědek, který si zašel s manželkou posedět do občerstvení na okraji Prostějova.

Obžalovaná před nimi bila plačícího chlapce po rukách, vlepila mu i facky. „Sprostě nadávala, už jsem se na to nemohl dívat a šel volat policii,“ řekl svědek Marek C.

Máma k pohledání

I když Kateřina K. tvrdila, že své děti miluje, s žádným z nich nebydlí. Tři nejstarší od 10 do 15 let skončily v pěstounské péči. Zbylé dvě včetně dnes už tříletého chlapce z kočárku žijí u jejich otce. Obžalovaná sama našla střechu nad hlavou u Charity Olomouc.

Léčení nutností

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie u obžalované konstatovali smíšenou poruchu osobnosti, emoční nestabilitu, velmi nízký intelekt a závislost na alkoholu. „Alkohol požívá od svých třiceti let. Po prvním napití výrazně ztrácí schopnost kontroly,“ shrnul znalec Petr Nedoma.

Znalec: Při střetu hrozilo zranění dítěte

V pátek před vynesením rozsudku soud ještě vyslechl znalce, který měl určit, co by se stalo v případě, že by auto kočárek se sedícím hochem trefilo. Podle řidiče i svědků jel bavorák místem přibližně 30 kilometrů v hodině.

„Nepochybně by došlo ke zranění dítěte. Náraz v takové rychlosti odpovídá pádu z výšky tří a půl metrů,“ řekl znalec Martin Dobiáš.

Soud: Bez polehčujících okolností

Předseda senátu Miloš Ždárský uvedl, že u matky pěti dětí nenašel žádnou sebereflexi. „Obžalovaná tvrdí, že si nic nepamatuje, ale její chování viděla řada svědků. Polovina z nich tvrdí, že kočár před auto strčila, druhá polovina tvrdí, že s kočárem před auto vstoupila. Ale nakonec to není podstatné, kočár se tam ocitl a jen díky manévru řidiče nedošlo ke střetu,“ řekl soudce.

Kateřina K. se na místě odvolala, rozsudek tak není pravomocný.