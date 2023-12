Krkavčí rodiče vyhladověli syna (†8) k smrti: „Nedávej mu žádné jídlo,“ stálo ve vzkazu

Poprvé přijeli sociální pracovníci do domova rodiny Jonesových v únoru 2022 na základě anonymního tipu. Přestože už tehdy existovaly pochybnosti o stavu malého Navina, chlapec si přál se svými rodiči zůstat. Měsíc na to bylo ale už pozdě. Stephanie přivolala záchranku poté, co Navin zkolaboval a nereagoval. Ve snaze ho probrat ho strčila pod studenou sprchu. Záchranáři chlapce převezli do blízké nemocnice, kde posléze zemřel. Důvodem měla být údajně silná podvýživa. Neměl na sobě mít ani gram tuku.

Ze šokujících fotek zachycujících prostředí, ve kterém Navin žil, je evidentní, že byl týraný. Postel bez peřin a polštářů, holý nevybavený pokoj, páchnoucí po moči - tak ho popisoval státní zástupce. Místo nefunkční kliky se používal provaz. Oproti tomu byl zbytek domu v perfektním stavu. Plná lednička a hezký nábytek. Dále byl v domě nalezen děsivý vzkaz: „Nedávej Navinovi žádné jídlo, nebo pití! Nepouštěj ho z pokoje! Dokud se neprobudím, má vše, co potřebuje!“

Orgány obvinily oba rodiče ze zanedbání péče a vraždy. Státní zástupce nabídl Jonesové, že pokud bude svědčit proti svému manželovi, nenavrhne doživotní trest. Žena s návrhem souhlasila. Otci nyní hrozí za vraždu prvního stupně doživotí. Rozsudek se dvojice dozví v únoru.