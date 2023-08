Čech po vraždě utekl do USA: Po 25 letech je zpět a putoval rovnou do vězení

25 let byl Čech na útěku před spravedlností. V České republice v roce 1994 křivě vypovídal v případě vraždy. Na základě jeho tehdy vymyšlené výpovědi soud poslal do vazby dva jiné muže. Uprchlík pak své tvrzení změnil a utekl do Ameriky. Tam se skrýval a po letech dokonce získal americké občanství. Ani to mu nepomohlo a po dlouhém boji je teď v českém vězení.

K vraždě došlo v roce 1994 v České republice. Hledaný a aktuálně už dopadený muž tehdy svou křivou výpovědí změnil život dvěma mužům. Vyšetřovatel tehdy na základě jeho „věrohodné“ výpovědi, která ale byla křivá, obvinil dva muže. Soud je následně poslal do vazby. Své tvrzení pak po několika měsících písemně odvolal a uprchl do zahraničí.

„Křivým obviněním a křivou výpovědí se muž dopustil trestného činu, který výrazně zasáhl do života poškozených. Ze svědka, který měl důležité informace v případě vraždy, se stal obviněný a posléze odsouzený k několikaletému trestu odnětí svobody. Celé řízení bylo vedeno proti uprchlému, neboť muž již v době soudu žil na různých místech v USA,“ popsal mluvčí Policejního prezidia David Schön.

Video Do ČR se po 30 letech od vraždy vrátil jeden z pachatelů. - Policie ČR Video se připravuje ...

Dvacetiletý boj

Čeští policisté měli přesné informace o uprchlém více než dvacet let. V průběhu extradičního řízení se muž stal občanem USA, což celý právní proces značně zkomplikovalo. Hlavně tedy prodloužilo. Proces kvůli tomu trval téměř dvacet let. „Odsouzený se v USA několikrát stěhoval a využíval všech legálních možností se vydání zpět do ČR vyhnout. Po celou dobu jeho útěku se policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) aktivně snažili proces ovlivnit, ať už na úrovni INTERPOLu, nebo přímo orgánů prosazujících právo v USA, včetně FBI,“ dodal mluvčí.

Ani do poslední chvíle nebylo jasné, zda mají čeští kriminalisté vyhráno. Před odletem letadla z Atlanty do Amsterdamu totiž existovala možnost, že se vše zruší a policisté domů poletí bez pachatele. „To se naštěstí nestalo a odsouzený muž se v doprovodu policistů z cizinecké policie, kteří jsou specialisty na letecké eskorty, tzv. Air Marshalů a jednoho policisty z ŘMPS, vydal na cestu přes oceán,“ popsal Schön s tím, že celou skupinku čekal jen krátký přestup v Nizozemí. Odtamtud už zamířili přímo do České republiky.

Po letech doma

Dlouhých 25 let nebyl obviněný muž na své rodné půdě. Svobody si moc neužil, z letiště putoval rovnou do věznice, kde stráví příštích několik let. Podle policistů ale celý zdlouhavý a náročný proces prohloubil vztahy s partnery ve Spojených státech. „Za svůj přínos pro budování dobrých vztahů a posilování bezpečnosti obdrželo několik českých policistů významná ocenění od amerických kolegů,“ zakončil mluvčí.