Násilník Marek utekl z Česka do Británie: Ukrýval se jako kuchař na prázdninovém táboře!

Policie v Británii vypátrala uprchlého Marka Wojnara. Ten je na útěku už od roku 2020, kdy byl odsouzen na 10 měsíců ve vězení. V cizí zemi se mu podařilo jeho delikty utajit, před nedávnem se ho úřadům podařilo vystopovat. Brzy by se měl vrátit zpět do České republiky.

Česká policie pátrala po Marku Wojnarovi z Ostravy od 21. února 2020. Tehdy měl být odsouzen na 10 měsíců ve vězení za vloupání, hledaný je ale i kvůli přepadení, po kterém jeho oběť skončila v nemocnici. Místo nástupu do vězení ale vzal nohy na ramena a utekl. A zakotvil v Británii.

Podle serveru Mirror chtěl uprchlík v prázdninovém táboře Haven u Dorsetu získat práci kuchaře. 27letý muž tam měl připravovat jídla, nikdo ale netušil, že po něm v jiném státu stále pátrají. „Je šokující, že se mu podařilo dostat do země a zatajit to, co udělal,“ prozradil britskému deníku zdroj.

Wojnar sice prošel kontrolou rejstříku, ten ale nic neodhalil. Až donedávna – českým úřadům se totiž podařilo uprchlého muže vypátrat a tamní policie ho později zatkla. Své první soudní slyšení o vydání vynechal, byl dokonce zařazen i na seznam nejhledanějších osob.

Tento týden by ho měla britská policie doprovodit zpět do České republiky, kde pravděpodobně ihned poputuje do vězení. „Plně jsme spolupracovali s úřady a podnikli okamžitá a nezbytná opatření,“ prozradil majitel 31 táborů.